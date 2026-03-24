Babka wielkanocna na świątecznym stole

Babka wielkanocna to jeden z najbardziej charakterystycznych wypieków, bez których trudno wyobrazić sobie świąteczny stół. Obok mazurków i serników stanowi prawdziwą ozdobę Wielkanocy, a jej zapach kojarzy się z domową atmosferą i rodzinnym ciepłem. Tradycyjnie przygotowywana na bazie jajek, mąki i masła, może mieć wiele wariantów – od cytrynowej, przez marmurkową, aż po bardziej nowoczesne wersje.

Choć przepisów jest wiele, jedno pozostaje niezmienne – idealna babka powinna być lekka, puszysta i długo zachowywać świeżość. Niestety, w praktyce często bywa sucha już następnego dnia. Na szczęście istnieje prosty trik, który pozwala tego uniknąć.

Dodaj to do babki wielkanocnej. Będzie wilgotna nawet po kilku dniach

Sekretem wyjątkowo wilgotnej babki jest… majonez. Choć może to brzmieć zaskakująco, ten popularny dodatek doskonale sprawdza się w wypiekach. Zawiera olej i jajka, czyli składniki, które naturalnie poprawiają strukturę ciasta.

Dodanie kilku łyżek majonezu sprawia, że babka:

dłużej pozostaje świeża,

jest bardziej miękka i delikatna,

nie kruszy się podczas krojenia,

zachowuje wilgoć nawet po kilku dniach.

Co ważne, smak majonezu nie jest wyczuwalny w gotowym wypieku. To prosty sposób, który od lat stosują doświadczone gospodynie.

Nie popełnij tego błędu, a babka wielkanocna wyjdzie puszysta jak nigdy

Nawet najlepszy przepis nie zagwarantuje sukcesu, jeśli popełnimy podstawowy błąd podczas przygotowania ciasta. Jednym z najczęstszych jest zbyt długie miksowanie składników.

Choć może się wydawać, że im dłużej mieszamy, tym lepiej, w rzeczywistości jest odwrotnie. Nadmierne miksowanie:

powoduje utratę puszystości,

sprawia, że ciasto staje się zbite i ciężkie,

może prowadzić do powstania zakalca.

Aby uzyskać idealną strukturę, składniki należy łączyć tylko do momentu ich połączenia. Szczególnie ostrożnie trzeba dodawać mąkę – najlepiej robić to na niskich obrotach lub ręcznie.

Przepis na puszystą i wilgotną babkę z majonezem

Jeśli chcesz mieć pewność, że babka wyjdzie idealna, wypróbuj sprawdzony przepis z dodatkiem majonezu.

Składniki:

4 jajka,

1 szklanka cukru,

1 szklanka mąki pszennej,

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej,

3/4 szklanki oleju,

3 łyżki majonezu,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

aromat (np. waniliowy lub cytrynowy).

Przygotowanie:

Jajka ubij z cukrem na jasną, puszystą masę. Dodaj olej oraz majonez i delikatnie wymieszaj. Wsyp przesiane mąki z proszkiem do pieczenia. Krótko połącz składniki – tylko do uzyskania jednolitej konsystencji. Przelej ciasto do formy i piecz w 170°C przez około 40–50 minut.

Po upieczeniu i ostudzeniu możesz polać babkę lukrem lub oprószyć cukrem pudrem.

Ile dni przed świętami można upiec babkę?

Dobrą wiadomością jest to, że babkę wielkanocną można przygotować z wyprzedzeniem. Najlepiej upiec ją 2-3 dni przed świętami. Dzięki temu smaki zdążą się przegryźć, a ciasto będzie jeszcze lepsze.

Aby zachować świeżość:

przechowuj babkę w szczelnym pojemniku lub owiń folią,

trzymaj ją w chłodnym, suchym miejscu,

unikaj lodówki – może wysuszyć ciasto.

Jeśli dodasz do niej majonez, możesz mieć pewność, że nawet po kilku dniach pozostanie miękka i wilgotna.