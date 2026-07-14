Dziennik Gazeta Prawana logo

Jak się robi ogórki korniszony? Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak zrobić twarde i chrupiące ogórki korniszony?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 09:35
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe/Shutterstock
Szukasz sprawdzonego przepisu na ogórki korniszony (konserwowe), które są jędrne, aromatyczne i wytrzymają całą zimę? Ten przepis to prawdziwa perełka z zeszytu babci. Sekretem są odpowiednie ogórki, genialna zalewa i niedługa pasteryzacja. Dzięki temu ogórki nie rozmiękają i zawsze wychodzą idealnie twarde i chrupiące.

Jak się robi ogórki korniszony?

Ten przepis pozwala przygotować około 6 słoików o pojemności 900 ml. Ogórki powinny być nie za duże i świeże. Warto je namoczyć w zimnej wodzie przez około 2-3 godziny. Ten zabieg przywróci im jędrność, dzięki czemu ogórki konserwowe będą twarde i chrupiące.

Podstawowe składniki:

  • 2 kg małych ogórków gruntowych
  • 2 szklanki octu spirytusowego 10%
  • 2 litry wody (8 szklanek)
  • 150 g cukru (ok. ¾ szklanki)
  • 50 g soli niejodowanej, do przetworów (2 czubate łyżki)

Dodatki do każdego słoika:

  • marchewka (140 g – pokrojona w plasterki)
  • 1 mała cebula (podzielona na 6 części)
  • 3 ząbki czosnku
  • malutki korzeń chrzanu (pokrojony w plasterki)
  • 3 gałązki kopru z baldachami
  • 8 liści laurowych
  • 12 ziaren ziela angielskiego
  • 1 łyżeczka pieprzu czarnego w ziarnach
  • 6 płaskich łyżeczek gorczycy

Jak zrobić zalewę do korniszonów?

To właśnie ta zalewa odpowiada za smak ogórków. Jest słodko-słona, ale nie przesadzona. Wychodzi perfekcyjnie zbalansowana i nadaje ogórkom wyjątkowego aromatu. Jak ją zrobić:

  • Do garnka wlewamy 2 litry wody.
  • Dodajemy przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie, pieprz.
  • Doprowadzamy do wrzenia, a następnie dodajemy sól i cukier.
  • Zalewę gotujemy pod przykryciem na małym ogniu przez 10 minut.
  • Zdejmujemy z ognia i dolejemy ocet. Odstawiamy zalewę do całkowitego wystudzenia.

Ważne. Jeżeli lubisz korniszony mniej octowe możesz zmniejszyć ilość octu np. 3/4 szklanki na litr wody.

Przygotowanie słoików do ogórków korniszonów

Słoiki i zakrętki dokładnie myjemy i wyparzamy wrzątkiem. Do każdego słoika wsypujemy płaską łyżeczkę gorczycy i dodajemy po równo: marchew, cebulę, czosnek, chrzan i koper. Układamy ogórki ciasno, pionowo. Najmniejsze zostawiamy na koniec i układamy poziomo przy wieczku.

Zalewanie i pasteryzacja ogórków

Wlewamy przestudzoną zalewę do słoików tak, aby całkowicie przykryła ogórki. Zostawiamy 1 cm wolnej przestrzeni pod zakrętką. Zakręcamy słoiki i przechodzimy do pasteryzacji.

Jak pasteryzować ogórki korniszony?

Pasteryzacja w garnku:

  • Włóż słoiki do garnka z gorącą wodą (3/4 wysokości słoików), dno wyłóż ściereczką.
  • Zagotuj wodę i pasteryzuj na małym ogniu przez 5–10 minut.

Pasteryzacja w piekarniku:

Włóż słoiki do zimnego piekarnika, ustaw 110-120°C i licz czas od nagrzania.
Po 10–15 minutach wyjmij, odwróć słoiki do góry dnem i zostaw na 10 minut.

Przechowywanie i dojrzewanie smaku korniszonów

Po ostygnięciu należy przechowywać ogórki w chłodnym, zacienionym miejscu np. w piwnicy.
Można je jeść już po tygodniu, ale najlepiej smakują po miesiącu. Wtedy są idealnie przegryzione i aromatyczne.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ogórkiprzepis kulinarnyogórki konserwowepasteryzacja
Powiązane
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Ile soli na litr wody do ogórków kiszonych? Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Wspiera serce, jelita i świetnie gasi pragnienie. Latem działa lepiej niż woda »
Zobacz
|
07 zgłoś się
Nie chcieli zagrać w tym kultowym serialu PRL. Bali się syndromu Klossa
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Foxtron na stoisku biura Pininfarina
Polski samochód za 65 000 zł. Znamy planowane ceny Izery. Rząd ma plan na sukces fabryki
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj