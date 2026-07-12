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Jak się robi ogórki korniszony? Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak zrobić twarde i chrupiące ogórki korniszony?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 10:57
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Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe/Shutterstock
Szukasz sprawdzonego przepisu na ogórki korniszony (konserwowe), które są jędrne, aromatyczne i wytrzymają całą zimę? Ten przepis to prawdziwa perełka z zeszytu babci. Sekretem są odpowiednie ogórki, genialna zalewa i niedługa pasteryzacja. Dzięki temu ogórki nie rozmiękają i zawsze wychodzą idealnie twarde i chrupiące.

Jak się robi ogórki korniszony?

Ten przepis pozwala przygotować około 6 słoików o pojemności 900 ml. Ogórki powinny być nie za duże i świeże. Warto je namoczyć w zimnej wodzie przez około 2-3 godziny. Ten zabieg przywróci im jędrność, dzięki czemu ogórki konserwowe będą twarde i chrupiące.

Podstawowe składniki:

  • 2 kg małych ogórków gruntowych
  • 2 szklanki octu spirytusowego 10%
  • 2 litry wody (8 szklanek)
  • 150 g cukru (ok. ¾ szklanki)
  • 50 g soli niejodowanej, do przetworów (2 czubate łyżki)

Dodatki do każdego słoika:

  • marchewka (140 g – pokrojona w plasterki)
  • 1 mała cebula (podzielona na 6 części)
  • 3 ząbki czosnku
  • malutki korzeń chrzanu (pokrojony w plasterki)
  • 3 gałązki kopru z baldachami
  • 8 liści laurowych
  • 12 ziaren ziela angielskiego
  • 1 łyżeczka pieprzu czarnego w ziarnach
  • 6 płaskich łyżeczek gorczycy

Jak zrobić zalewę do korniszonów?

To właśnie ta zalewa odpowiada za smak ogórków. Jest słodko-słona, ale nie przesadzona. Wychodzi perfekcyjnie zbalansowana i nadaje ogórkom wyjątkowego aromatu. Jak ją zrobić:

  • Do garnka wlewamy 2 litry wody.
  • Dodajemy przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie, pieprz.
  • Doprowadzamy do wrzenia, a następnie dodajemy sól i cukier.
  • Zalewę gotujemy pod przykryciem na małym ogniu przez 10 minut.
  • Zdejmujemy z ognia i dolejemy ocet. Odstawiamy zalewę do całkowitego wystudzenia.

Ważne. Jeżeli lubisz korniszony mniej octowe możesz zmniejszyć ilość octu np. 3/4 szklanki na litr wody.

Przygotowanie słoików do ogórków korniszonów

Słoiki i zakrętki dokładnie myjemy i wyparzamy wrzątkiem. Do każdego słoika wsypujemy płaską łyżeczkę gorczycy i dodajemy po równo: marchew, cebulę, czosnek, chrzan i koper. Układamy ogórki ciasno, pionowo. Najmniejsze zostawiamy na koniec i układamy poziomo przy wieczku.

Zalewanie i pasteryzacja ogórków

Wlewamy przestudzoną zalewę do słoików tak, aby całkowicie przykryła ogórki. Zostawiamy 1 cm wolnej przestrzeni pod zakrętką. Zakręcamy słoiki i przechodzimy do pasteryzacji.

Jak pasteryzować ogórki korniszony?

Pasteryzacja w garnku:

  • Włóż słoiki do garnka z gorącą wodą (3/4 wysokości słoików), dno wyłóż ściereczką.
  • Zagotuj wodę i pasteryzuj na małym ogniu przez 5–10 minut.

Pasteryzacja w piekarniku:

Włóż słoiki do zimnego piekarnika, ustaw 110-120°C i licz czas od nagrzania.
Po 10–15 minutach wyjmij, odwróć słoiki do góry dnem i zostaw na 10 minut.

Przechowywanie i dojrzewanie smaku korniszonów

Po ostygnięciu należy przechowywać ogórki w chłodnym, zacienionym miejscu np. w piwnicy.
Można je jeść już po tygodniu, ale najlepiej smakują po miesiącu. Wtedy są idealnie przegryzione i aromatyczne.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogórkiprzepis kulinarnyogórki konserwowepasteryzacja
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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