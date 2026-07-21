Bardzo dobry przepis na ogórki konserwowe. Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak długo pasteryzować ogórki konserwowe?

Jak się robi ogórki konserwowe?
Ten przepis pozwala przygotować około 6 słoików o pojemności 900 ml. Ogórki powinny być nie za duże i świeże. Warto je namoczyć w zimnej wodzie przez około 2-3 godziny. Ten zabieg przywróci im jędrność, dzięki czemu ogórki konserwowe będą twarde i chrupiące.
Podstawowe składniki:
- 2 kg małych ogórków gruntowych
- 2 szklanki octu spirytusowego 10%
- 2 litry wody (8 szklanek)
- 150 g cukru (ok. ¾ szklanki)
- 50 g soli niejodowanej, do przetworów (2 czubate łyżki)
Dodatki do każdego słoika:
- marchewka (140 g – pokrojona w plasterki)
- 1 mała cebula (podzielona na 6 części)
- 3 ząbki czosnku
- malutki korzeń chrzanu (pokrojony w plasterki)
- 3 gałązki kopru z baldachami
- 8 liści laurowych
- 12 ziaren ziela angielskiego
- 1 łyżeczka pieprzu czarnego w ziarnach
- 6 płaskich łyżeczek gorczycy
Jak zrobić zalewę do ogórków konserwowych?
To właśnie ta zalewa odpowiada za smak ogórków. Jest słodko-słona, ale nie przesadzona. Wychodzi perfekcyjnie zbalansowana i nadaje ogórkom wyjątkowego aromatu. Jak ją zrobić:
- Do garnka wlewamy 2 litry wody.
- Dodajemy przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie, pieprz.
- Doprowadzamy do wrzenia, a następnie dodajemy sól i cukier.
- Zalewę gotujemy pod przykryciem na małym ogniu przez 10 minut.
- Zdejmujemy z ognia i dolejemy ocet. Odstawiamy zalewę do całkowitego wystudzenia.
Ważne. Jeżeli lubisz korniszony mniej octowe możesz zmniejszyć ilość octu np. 3/4 szklanki na litr wody.
Przygotowanie słoików do ogórków korniszonów
Słoiki i zakrętki dokładnie myjemy i wyparzamy wrzątkiem. Do każdego słoika wsypujemy płaską łyżeczkę gorczycy i dodajemy po równo: marchew, cebulę, czosnek, chrzan i koper. Układamy ogórki ciasno, pionowo. Najmniejsze zostawiamy na koniec i układamy poziomo przy wieczku.
Zalewanie i pasteryzacja ogórków
Wlewamy przestudzoną zalewę do słoików tak, aby całkowicie przykryła ogórki. Zostawiamy 1 cm wolnej przestrzeni pod zakrętką. Zakręcamy słoiki i przechodzimy do pasteryzacji.
Jak pasteryzować ogórki korniszony?
Pasteryzacja w garnku:
- Włóż słoiki do garnka z gorącą wodą (3/4 wysokości słoików), dno wyłóż ściereczką.
- Zagotuj wodę i pasteryzuj na małym ogniu przez 5–10 minut.
Pasteryzacja w piekarniku:
Włóż słoiki do zimnego piekarnika, ustaw 110-120°C i licz czas od nagrzania.
Po 10–15 minutach wyjmij, odwróć słoiki do góry dnem i zostaw na 10 minut.
Przechowywanie i dojrzewanie smaku korniszonów
Po ostygnięciu należy przechowywać ogórki w chłodnym, zacienionym miejscu np. w piwnicy.
Można je jeść już po tygodniu, ale najlepiej smakują po miesiącu. Wtedy są idealnie przegryzione i aromatyczne.
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