Po pierwsze:

Jest to cząsteczka (polisacharyd), która naturalnie występuje w skórze i tkance łącznej. Działa jako środek nawilżający dla naszych stawów, nerwów, włosów, skóry i oczu. Kwas hialuronowy wiąże wilgoć, co oznacza, że pojedyncza cząsteczka tej substancji może pobierać wilgoć z powietrza i utrzymywać nawilżenie skóry, zatrzymując prawie 1000 razy więcej wody niż sama waży. Kwas hialuronowy zatem nie tylko nawilża, ale ma także zdolność zatrzymywania wilgoci w skórze.

Po drugie:

Kwas hialuronowy ma odpowiednik o nazwie hialuronian sodu. Jest on rozpuszczalną w wodzie solą kwasu hialuronowego(naturalnie występuje na przykład w łzach), która również zatrzymuje około 1000 razy więcej wody niż sama waży. Warto dodać, że składniki w postaci soli są bardziej stabilne i mniej podatne na utlenianie. Hialuronian sodu ma znacznie mniejszy rozmiar cząsteczkowy niż czysty kwas hialuronowy, co pozwala mu lepiej wnikać w głębsze warstwy skóry. Hialuronian sodu nie występuje w czystej postaci — zawsze ma postać roztworu z wodą.

Po trzecie:

Udowodniono, że przyjmowanie kwasu hialuronowego zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia elastyczność skóry i totalnie dodaje jej blasku. Śmiało można powiedzieć, że kwas hialuronowy odmładza lub przedłuża młodość skóry. Dlatego warto mieć w swoim łazienkowym arsenale dobry kosmetyk z tym składnikiem.

Rada specjalistów

Łącz kwas hialuronowy w produktach kosmetycznych z suplementacją kolagenu. Te dwa składniki doskonale się uzupełniają i nawzajem podbijają swoje działanie.

Nasze propozycje kosmetyków z kwasem hialuronowym

HADA LABO TOKYO Glow Hydro-Illuminating Cream Krem Nawilżająco-Rozświetlający – na dzień i na noc 56,99 zł/50 ml to lekki krem, który dzięki unikalnej kombinacji Nano Kwasu Hialuronowego, Makro Kwasu Hialuronowego oraz specjalistycznego Kwasu Traneksamowego i Kwasu Glicyryzynowego z Lukrecji bardzo silnie nawadnia skórę, naturalnie ją rozświetla, działa przeciwzmarszczkowo, a także zmniejsza zaczerwienienia i koi cerę.

ZO Skin Health ZO Growth Factor Serum 665 zł/15 ml to preparat o żelowej konsystencji zawierające skoncentrowane i liczne składniki aktywne. Przede wszystkim zawiera wyciąg

ze sfermentowanego czerwonego żeń-szenia oraz prekursor kwasu hialuronowego, który już po dwóch aplikacjach zwiększa produkcję kwasu hialuronowego w skórze. Obecny w serum kompleks peptydowy bezpośrednio stymuluje komórki do produkcji kolagenu i elastyny. W serum występuje również kompleks neuropeptydowy powodujący wygładzenie zmarszczek w mimicznych okolicach twarzy. Obecne w recepturze beta glukan i wyciąg z korzenia dzięgla chińskiego, bogaty w antyoksydanty i właściwości łagodzące, chronią przed działaniem wolnych rodników, zapobiegają stanom zapalnym, zmniejszają podrażnienia i przede wszystkim wzmacniają uwrażliwioną skórę.

REMÉ Kolagenowa formuła piękna ok. 80 zł/150 g (30 porcji) to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. W składzie poza kolagenem mamy też witamina A, witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, biotyna), cynk i jod oraz miedź. Formuła REMÉ to wygodna do stosowania forma łatwo przyswajalnego proszku w trzech smakach (bez konserwantów, cukru, laktozy i glutenu).