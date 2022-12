Aby wymarzona fryzura sylwestrowa pięknie się prezentowała, włosy powinny być przede wszystkim zdrowe i dobrze wypielęgnowane. Suche, zniszczone włosy z pokruszonymi końcówkami nie będą pięknie się prezentowały i dodawały nam uroku. Należy także pamiętać o tym, że fryzury wieczorowe wymagają często dużej ilości lakieru, środków do stylizacji czy wysokich temperatur do ich ułożenia. Dlatego zanim zaczniemy stylizować włosy na sylwestrową zabawę, warto pomyśleć o wykonaniu odpowiednich zabiegów o charakterze pielęgnacyjno-regenerującym.

- O skuteczności zabiegów, które mogą wzmocnić włosy i poprawić ich wygląd, w dużej mierze decyduje odpowiednie dobranie do aktualnej kondycji i potrzeb włosów. Jeśli mamy problem z oceną ich stanu lub chcemy skorzystać z zabiegów z wykorzystaniem preparatów trychologicznych, to warto skonsultować się ze specjalistą. Preparaty trychologiczne, czyli dermokosmetyki różnią się od produktów dostępnych w drogeriach w pierwszej kolejności składem. Trycholog dobierając preparat do danego problemu, zwraca uwagę na mechanizm działania składników aktywnych w nim zawartych na skórę głowy i mieszek włosowy – tłumaczy Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Zanim zaczniemy stylizować włosy, warto postawić w pierwszej kolejności na zabiegi pielęgnacyjne i regenerujące, w których są wykorzystywane przede wszystkim składniki chroniące oraz uzupełniające ubytki w strukturze włosów.

Możemy pokusić się o trochę luksusu dla naszych włosów wykonując na przykład profesjonalne zabiegi trychologiczne z wykorzystaniem nietypowych i wyjątkowych składników jak diament, perła czy kawior. Są to nie tylko symbole luksusu, ale również składniki stosowane w preparatach do pielęgnacji i regeneracji włosów. Ich drogocenne właściwości mogą zapewnić im zdrowy i piękny wygląd. Dla przykładu puder perłowy uzyskiwany z autentycznych czarnych pereł japońskich to jeden z najbardziej ekskluzywnych obecnie składników stosowanych w preparatach do rekonstrukcji włosów. Zawiera m.in. proteinę perłową zwaną conchiolin, która według wzoru strukturalnego odpowiada dokładnie ludzkiej keratynie i pozwala dokładnie regenerować łodygę włosa. Dodatkowo proces regeneracji jest długotrwały, gdyż proteina perłowa zawiera 20 niezbędnych aminokwasów, które są potrzebne do wytworzenia ciała włosa.

Innym równie luksusowym składnikiem jest puder diamentowy, który nadaje włosom gładkości i jedwabistości. Warto także wspomnieć o ekstrakcie z zielonego kawioru, pochodzącym z południowo – wschodniej Azji. Nazywany jest on tam „perłą alg”. Ma właściwości higroskopijne, dzięki czemu zapewnia włosom właściwe nawodnienie i pomaga utrzymać hydratacje. Co istotne, jest także wartościowym źródłem witamin i minerałów dla włosów, co wzmacnia włosy i ich ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Korzystając z preparatów i zabiegów z wykorzystaniem unikalnych składników jak choćby puder perłowy czy diamentowy lub ekstrakt z zielonego kawioru, możemy przed sylwestrem podarować naszym włosom trochę luksusu i intensywnie je zregenerować oraz wzmocnić przed intensywną, całonocną stylizacją.

Pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej kwestii, oprócz zainwestowania w głębokie nawilżenie i regeneracje włosów w formie zabiegów i preparatów stosowanych w domowym zaciszu, niezbędna jest również ochrona kosmyków przed uszkodzeniami w trakcie stylizacji.

- Niestety nawet jednorazowa, ale intensywna stylizacja włosów realizowana z wykorzystaniem urządzeń emitujących wysoką temperaturę może trwale odbić się na ich wyglądzie. Dlatego należy zawsze zabezpieczać włosy przed wykonaniem stylizacji na gorąco preparatami termoochronnymi. Spalony włos nie ma już szansy odzyskać odpowiedniego stopnia nawilżenia, w efekcie staje się suchy, łamliwy i zaczyna się z czasem kruszyć – przestrzega Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.

Zadbajmy prawidłowo nie tylko o skórę twarzy, ale także włosy, zanim zaczniemy je stylizować na sylwestra. Pamiętajmy, że przesadzona stylizacja, szczególnie z nadużywaniem wysokiej temperatury, może mieć poważne konsekwencje dla naszych kosmyków. Zdrowe, nawilżone i zregenerowane dodatkowo wybranymi zabiegami włosy, będą pięknie się prezentować podczas sylwestrowej zabawy.