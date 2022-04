Słodzone napoje

Jeśli zależy Ci na zdrowiu twojego organizmu i na kondycji włosów, to picie słodzonych napojów nie powinno gościć na stałe w twoim jadłospisie. Częste spożywanie słodzonych napojów może przyczynić się do rozwoju otyłości, ale również zaburzeń takich jak insulinooporność. Jest to to jedno z zaburzeń gospodarki węglowodanowej organizmu, gdy nasze tkanki, na których powierzchni znajdują receptory dla insuliny przestają reagować na ten hormon z odpowiednią mocą. Wówczas stają się oporne na działanie insuliny, stąd nazwa insulinooporność. Może ona wpływać na kondycję włosów, gdyż ta przypadłość może być powiązana z gorszym odżywieniem mieszka włosowego poprzez wpływ na obkurczenie naczyń krwionośnych. W efekcie oznacza to słabszy transport substancji odżywczych, witamin oraz składników mineralnych do mieszka, co może powodować spowolnienie porostu, osłabienie kondycji włosa, a nawet wypadaniem włosów. Niekorzystne dla włosów są także wysokie stężenia insuliny, gdyż mogą one sprzyjać miniaturyzacji mieszka włosowego, które obserwuje się na przykład w łysieniu androgenowym.

- Zaburzenie insulinooporności można kontrolować dietą. Jeśli więc borykamy się z tym zaburzeniem i wypadają nam włosy, warto skonsultować się zarówno z trychologiem, jak również z dietetykiem. Trycholog zweryfikuje m.in. kondycję skóry głowy i jakość włosów, a dietetyk może opracować indywidualnie dobraną dietę – podpowiada Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Słone przekąski

Słone przekąski należą do grupy produktów spożywczych charakteryzujących się wysoką gęstością energetyczną i niską gęstością odżywczą. W praktyce oznacza to, że jedzenie słonych przekąsek daje nam niestety dużą ilość kilokalorii w porównaniu do dostarczenia do organizmu niewielkiej wartości odżywczej, na przykład składników mineralnych czy witamin.

Regularne spożywanie słonych przekąsek niesie ryzyko dla zdrowia naszego organizmu, gdyż może być powiązane z wystąpieniem przewlekłych chorób czy otyłości. Te z kolei mogą powodować zaburzenia hormonalne czy skutkować stanem zapalnym przyczyniającym się do wypadanie włosów. Obecność w diecie słonych przekąsek, po które zaczniemy sięgać zbyt często, może wiązać się także z nadmiernym spożyciem sodu. W efekcie może to powodować odwodnienie komórek i zatrzymanie wody w organizmie.

Alkohol

Spożywanie alkoholu niesie ryzyko wielu chorób się m.in. o podłożu nowotworowym, może osłabiać także włosy przez występowanie mechanizmów, wpływających na funkcjonowanie różnych narządów. Jednym z nich jest na przykład długofalowy wpływ alkoholu na funkcjonowanie wątroby, która jest m.in. odpowiedzialna za funkcjonowanie gospodarki hormonalnej. Jej dobre kondycja i równowaga wpływa na zachowanie zdrowych, pięknych włosów, jeśli jest ona zachwiana odbija się to na kondycji włosów i może skutkować również ich wypadaniem. Przewlekłe spożycie alkoholu niesie także ryzyko wystąpienia niedoborów pokarmowych, na przykład niedoboru cynku, żelaza czy witamin z grupy B, czyli składników które mają istotne znaczenie dla stanu włosów. Ich zbyt mały poziom w organizmie jest zagrożeniem dla mieszków włosowych, aby utrzymać prawidłowy cykl życia włosa.

Żywność głęboko smażona

Nie brakuje wśród nas wielbicieli głęboko smażonej żywności, którą lubimy za jej intensywność smaku oraz chrupkość. Niestety jej częste spożywanie nie jest korzystne dla naszego zdrowia i może mieć także niedobry wpływ na kondycję włosów. Poza wysoką gęstością kaloryczną, spożywanie żywności głęboko smażonej, która występuje na przykład w różnych typach panierek, może skutkować wysokim poziomem spożycia akryloamidu, czyli substancji powstającej w momencie formowania złocistej, chrupiącej skórki czy panierki. Może mieć ona także negatywny wpływ na nasze zdrowie, gdyż jej spożycie może być powiązane z wystąpieniem stanów zapalnych w organizmie oraz sprzyjać powstawaniu wolnych rodników. To z kolei przekłada się na funkcjonowanie komórek w naszym organizmie, skutkując ich nieprawidłowymi podziałami. Co jest niezwykle istotne dla zdrowia włosów, gdyż aby włos mógł zdrowo rosnąć niezbędny jest prawidłowy mechanizm podziałów komórkowych. Spożycie akryloamidu, czyli związku chemicznego występującego m.in. w żywności głęboko smażonej, może wiązać się także ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycy. Z kolei te zaburzenia mogą pośrednio wpływać na osłabienie kondycji włosów, a także ich wypadanie.

- Produkty, które spożywamy mają istotny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, wpływają także pośrednio na stan naszych włosów. Dlatego warto wyeliminować z jadłospisu te grupy produktów, które nie służą naszemu zdrowiu i mogą niekorzystnie wpływać także na kondycję włosów. Jakość skóry i jej przydatków, czyli włosów i paznokci, jest w rzeczywistości odzwierciedleniem tego co dostarczamy do organizmu wraz ze spożywanymi posiłkami. Warto więc prawidłowo zbilansować jadłospis i pozbyć się z niego jak najwięcej wysoko przetworzonych produktów i tych, które szkodzą naszym włosom – podsumowuje trycholog, Anna Mackojć.