Inspiruj się i wybieraj to, co dla ciebie najlepsze

Reklama

Wiele kobiet umawiając się do fryzjera bierze ze sobą plik inspiracji do stworzenia nowej fryzury, często pokazując przykłady obecnych na topie gwiazd. Ważne jednak jest to, aby podchodzić do takich trendów z rozwagą i wprowadzać dla siebie tylko najlepsze rozwiązania.

– Jako przykład idealny posłużyć może jedna z najbardziej pożądanych w tym sezonie fryzur, czyli strzyżenie warstwowe, na wzór Cindy Crawford, rodem z lat 80. Problem polega na tym, że ta fryzura sprawdzi się jedynie na włosach naturalnie gęstych, falowanych lub kręconych. Przy takim strzyżeniu dopasowanym do struktury włosów, nawet po całym dniu spędzonym w spiętych gumką kosmykach, będą one dalej tworzyły fryzurę, która robi wrażenie i wygląda świetnie. Wprost przeciwnie do włosów typowo cienkich i o prostej naturze – mówi Łukasz Szymczak, stylista fryzur i właściciel sieci salonów Luisse.

Trendy w życiu codziennym są ważne, nie można ich jednak ślepo gonić. Stylista proponując fryzurę klientce dobiera ją także pod strukturę włosa i styl życia. Jeśli każdego ranka kobieta ma wyliczony czas co do minuty, to modelowanie fryzury, która jest modna, ale niedopasowana do typu włosów czy szybkiego tempa życia może wprowadzać niepotrzebny chaos.

Podkręć kolor włosów na wiosnę

Reklama

Jak mądrze podchodzić do tematu koloryzacji? Przede wszystkim dobierając odcienie pod klientkę, np. rudości nie sprawdza się dla każdej cery. Za to pojaśnienia i highlighty w tym odcieniu na ciemniejszej bazie – jak najbardziej. Na szczęście w tym sezonie bardzo modne są także blond odcienie w ciepłych tonacjach, co pasuje większości Polek o słowiańskim typie urody. Tak naprawdę każdy look można podkręcić modnymi w danym sezonie odcieniami, niekoniecznie farbując całe włosy, a dodając jedynie rozświetlenia metodą air-touch, która w subtelny sposób podkreśli charakter nowej fryzury. Dla odświeżenia fryzury idealnie nadają się także pojaśnienia przy przednich kosmykach włosów, które w okresie wiosenno-letnim dodają lekkości i efektu włosów, jak po wakacjach w tropikach.

Reklama

Klasyczne podejście do trendów

Warto podkreślić, że wprowadzanie nowego looku jest ważne przede wszystkim dla lepszego samopoczucia. Włosy często odzwierciedlają stan ducha a także gotowość do zmian. Czy zawsze jednak trzeba w tym celu ślepo podążać za trendami? Pewne fryzury zawsze są na czasie i mogą dodawać klasy oraz elegancji. Krótsze włosy w stylu long bob w dodatku z odświeżonym kolorem sprawią, że dotąd ciężkie i przyklapnięte kosmyki nabiorą życia i odejmą klientce lat.

– Jednym z trendów, który pojawia się w każdym sezonie jest bob. Zawsze przybiera on nieco inny charakter. Niemniej jednak forma pozostaje niezmienna. Jest to fryzura, którą możemy dopasować odpowiednio do kształtu twarzy, tak aby ukryć jej mankamenty oraz podkreślić atuty. Ponadczasowość bob zawdzięcza przede wszystkim swojej uniwersalności – dodaje stylista. Najważniejsze jednak jest to, aby cięcia i koloryzacje dopasowywać do urody klientki. – Oczywiście prywatnie jestem zdania, że każdy może nosić to co chce i w czym czuje się dobrze. Niemniej jednak, moim obowiązkiem jako stylisty jest odpowiednia selekcja trendów oraz doradztwo w ich kwestii – podsumowuje Łukasz Szymczak.