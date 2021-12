Najważniejszy jest dobry start. Zbyt długie zwlekanie z wdrożeniem zmian powoduje, że zapał słabnie. W przypadku odchudzania warto jednak wcześniej zweryfikować jak wyglądają nasze zapasy w kuchni. Powinniśmy pozbyć się przetworzonej żywności i słodyczy oraz zaopatrzyć w zdrowe alternatywy. Warto zamienić cukierki na suszone owoce, nadziewane czekoladki na gorzką czekoladę, orzeszki w karmelu na naturalne orzechy, syropy owocowe na cytrynę, pieczywo jasne i chrupkie na pełnoziarniste, chipsy na świeże warzywa.

- Każdy organizm jest inny dlatego dieta powinna być przygotowana indywidualnie. Jeśli nie wiemy co jest dobre warto zgłosić się do dietetyka. Może się okazać, że nie potrzebujemy zmian jadłospisu i konkrenej diety, a jedynie złych nawyków żywieniowych a więc modyfikacji pewnych zachowań. Zawsze trzeba dopasować dietę do odpowiedniego trybu życia i produktów, które lubimy, w innym wypadku możemy spodziewać się dużego niepowodzenia. Warto również wyznaczać sobie realne cele w krótkich odstępach czasu wtedy jest większa szansa, że je osiągniemy - podpowiada Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Podstawową zasadą w odchudzaniu jest wprowadzenie od 3 do 5 posiłków. Spożywanie śniadania do godziny od wstania i kolacji ok. 2-3 godziny przed snem. Ważna jest również regularność i równe odstępy czasu pomiędzy jedzeniem, bez pomijania posiłków. Najważniejszą zasadą jest brak podjadania lecz do tego potrzebujemy znajomości poprawnego komponowania posiłków, które będą odpowiednio sycić Pomiędzy posiłkami powinno się pić głównie wodę, herbatę i zioła zamiast kalorycznych napojów.

Ważne jest również odpowiednie nastawienie. Jeśli zbędne kilogramy nazbieraliśmy miesiącami powinniśmy również dać sobie czas na ich zrzucenie. Zdrowa utrata masy ciała powinna oscylować pomiędzy 0,5-1% wyjściowej masy ciała tygodniowo. Wówczas mamy pewność, że tracimy tkankę tłuszczową a nie mięśnie i wodę. Takie chudnięcie nie będzie kończyło się efektem jo-ja. Nie powinniśmy również poddawać się jeśli podczas diety zdarzy nam się skusić na coś mniej zdrowego. Jedno takie odstępstwo nie zaprzepaści efektów szczególnie jeśli szybko wróci się na dobre tory.

Dobrym rozwiązaniem jest również wprowadzenie aktywności fizycznej. Jeśli jednak cały życie nie ćwiczyliśmy powinniśmy to robić stopniowo i w ramach naszych możliwości. Na początek w zupełności wystarczą spacery! Aby wytrwać w postanowieniach można również stosować zasadę nagradzania za zgubione kilogramy. Warto doceniać drobne sukcesy.

Szansa na to, że osiągniemy sukces rośnie, kiedy wzajemnie się motywujemy. Można znaleźć sobie kompana w odchudzaniu i wzajemnie się wspierać. Rzadziej będziemy wówczas zbaczać z obranej ścieżki. Warto również otaczać się osobami, które nas doceniają. Wspólne sukcesy są szerzej dostrzegane dzięki czemu możemy zmotywować inne osoby do zdrowego odżywiania i poprawy stanu zdrowia.