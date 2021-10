Długie, jesienne wieczory to idealny czas na przegląd kosmetyczki i wdrożenie w życie idei less waste. Jej założeniem jest generowanie jak najmniej odpadów i wybieranie produktów przyjaznych środowisku. Jak zacząć? Na początek wyrzuć przeterminowane kosmetyki, ale zanim zaczniesz kupować nowe, bardziej ekologiczne produkty, posegreguj te, które już masz według dat ważności i zużywaj zgodnie z terminem ich przydatności. Pamiętaj też o wykorzystywaniu preparatów do samego końca – opakowania po rozcięciu kryją w sobie ilość produktu, która wystarczy na kilka aplikacji. Co jednak zrobić gdy dany krem Ci się nie sprawdził, ale nie chcesz go zmarnować? A może wykończyłaś szampon do włosów i chcesz kupić nowy, bardziej eko? Podpowiadamy, jak pielęgnować skórę zgodnie z duchem less waste.

Stosuj produkty wielofunkcyjne

Wprowadzając w życie pielęgnację w duchu less waste powinnaś ograniczyć liczbę używanych kosmetyków, nie oznacza to jednak, że kondycja Twojej skóry czy włosów ulegnie pogorszeniu. Z pewnością spotkałaś się już z produktami typu dwa w jednym, jak szampon plus odżywka lub z balsamem do ciała, który równocześnie nawilża i ujędrnia. Dzięki takim multifunkcyjnym preparatom do pielęgnacji oszczędzisz nie tylko miejsce w łazience, ale zmniejszysz też ilość odpadów. Co ciekawe, niektóre z kosmetyków można stosować na wiele sposobów, choć niekoniecznie jest to napisane na opakowaniu.

– Za najbardziej uniwersalne produkty do pielęgnacji można uznać naturalne olejki roślinne. Możemy nimi nie tylko wspaniale odżywić ciało, ale także nawilżyć włosy, zmyć makijaż czy wzbogacić krem. Oczywiście należy je dobierać do swojego rodzaju cery – skóra sucha polubi się m.in. z olejem kokosowym i makadamia, tłusta z olejkiem z pestek malin lub jojoba, a normalna z arganowym oraz ze słodkich migdałów. Zaletą tego typu kosmetyków, oprócz wyjątkowych właściwości pielęgnacyjnych, jest także wydajność i niska cena – komentuje Anna Wodzyńska-Szklanko, Brand Manager sklepu Bee.pl.

Nie wyrzucaj kosmetyków, które Ci nie pasują

Kosmetyk mający sprawić cuda nie działa na twojej skórze tak, jak obiecywał producent? Nie znaczy to wcale, że musi od razu wylądować w koszu – być może będzie lepiej pasować do cery Twojej przyjaciółki czy siostry. Możesz też dołączyć do grup w mediach społecznościowych, gdzie użytkowniczki wymieniają się produktami i dzielą opiniami na ich temat. Jeśli jednak nie znajdziesz chętnej, poszukaj dla kosmetyku innego zastosowania o ile nie spowodował u Ciebie reakcji alergicznej. Kremy do twarzy można równie dobrze używać do stóp, dłoni czy ciała, nietrafiona odżywka do włosów posłuży Ci zamiast pianki do golenia, a kiepski szampon stosuj do mycia pędzli i gąbeczek do makijażu.

Postaw na szklane opakowania

Podstawową kwestią przy zakupie produktów zgodnie z ideą less waste jest świadome podejście do opakowań, w jakich się znajdują. Kosmetyki o stałej konsystencji jak mydło w kostce możesz bez problemu nabyć zapakowane w papier, natomiast preparaty o płynnej formule są zazwyczaj zamknięte w plastikowych lub szklanych buteleczkach. Te drugie to najlepszy wybór jeśli zwracasz uwagę na dobro środowiska.

– Szkło, w przeciwieństwie do plastiku, poddaje się recyklingowi bez ograniczeń, a przetworzenie opakowania z niego wyprodukowanego jest bardziej ekonomiczne niż tworzenie go od nowa. Dodatkowo szklane opakowania po umyciu można używać do przechowywania innych produktów lub kupować wyłącznie „wkłady” z samym produktem, którymi uzupełnia się pojemnik. Warto zwrócić też uwagę na aspekt wizualny – kosmetyki w szkle wyglądają bardziej elegancko niż te w plastikowych butelkach – mówi Anna Wodzyńska-Szklanko.

Wypróbuj kosmetyki w kostce

Choć produkty w szklanych opakowaniach są niewątpliwie przyjazne naszej planecie, to istnieje jeszcze lepsze rozwiązanie, czyli kosmetyki bez opakowań. Chodzi o preparaty w kostce – wśród nich znajdziesz m.in. mydło, szampon czy odżywkę do włosów a nawet… balsam do ciała! W przypadku produktów do mycia wystarczy zwilżyć je wodą i potrzeć dłońmi, natomiast kremy miękną pod wpływem ciepła rąk i można je aplikować bezpośrednio na skórę. Takie kosmetyki wystarczą na bardzo długo pod warunkiem, że będą odpowiednio chronione przed wilgocią. Do tego zadania najlepiej sprawdzą się zakręcane szklane słoiczki na przykład po kremie do twarzy czy maśle do ciała lub metalowe pudełka.

Zamień produkty jednorazowe na te wielorazowego użytku

Podczas pielęgnacji twarzy często korzystasz z różnego rodzaju wacików lub patyczków, które po jednym użyciu trafiają do kosza? Możesz to łatwo zmienić i to zgodnie z ideą less waste – wystarczy, że postawisz na produkty wielorazowe. Wykonane z naturalnych tkanin płatki kosmetyczne bez problemu nałożą tonik, zmyją maseczkę czy usuną makijaż, a po użyciu wystarczy je wyczyścić i pozostawić do wysuszenia. Do demakijażu świetnie sprawdzą się też specjalne rękawice, które dzięki nowoczesnej technologii można stosować z kosmetykiem myjącym lub po prostu wodą.

– Do mycia twarzy przeznaczone są też gąbki konjac, które usuwają zanieczyszczenia i delikatnie złuszczają naskórek. Można je także stosować do całego ciała jako ekologiczny, delikatny peeling – kosmetyki z drobinkami często zawierają szkodliwy dla środowiska mikroplastik. Wyjątkiem są produkty naturalne z solą, cukrem, kawą czy łupinkami orzechów. W przypadku patyczków kosmetycznych rozwiązaniem zgodnym z less waste jest zamiana klasycznych plastikowych, na te wykonane z papieru lub zaopatrzenie się w wielorazowy patyczek, który po użyciu wystarczy umyć wodą i mydłem – dodaje ekspertka.