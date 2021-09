Jeżeli obawiamy się pierwszej koloryzacji, powinniśmy raczej skorzystać z usługi profesjonalisty i udać się do salonu. Gdy natomiast marzymy jedynie o delikatnej zmianie, to warto rozważyć farbowanie w domu. Na początek nie muszą to być farby trwałe, można użyć farb, które znikną po kilku myciach. Farba do włosów nie sprawdzi się raczej przy włosach mocno zniszczonych i potrzebujących regeneracji. Tutaj alternatywą bywa henna, ale nie zawsze daje ona takie rezultaty, jakich się spodziewamy. Ma raczej właściwości pielęgnujące i pogrubiające strukturę włosa.

Farba do włosów – rodzaje

Farba do włosów to tak naprawdę pojęcie ogólne. Możemy wyróżnić kilka wariantów produktów, które oferują koloryzację na różnych poziomach i o odmiennej trwałości. Zdecydowanie najpopularniejsze są kosmetyki, dzięki którym zmieniamy barwę na stałe. To tzw. koloryzacja trwała, która może jedynie delikatnie wypłukiwać się wraz z kolejnymi myciami. Jednakże przy kolejnej aplikacji produktu odświeżamy fryzurę, ale przede wszystkim ukrywamy widoczne odrosty.

Półtrwała farba do włosów to rozwiązanie tymczasowe. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie u wszystkich odcień będzie znikał równomiernie i czasami preparat zareaguje nieco mocniej. Zazwyczaj są to jednak 24 mycia, podczas których powinniśmy wrócić do dawnego koloru. A co w momencie, gdy interesuje nas chwilowa metamorfoza? Postawmy na produkty w pełni zmywalne, najczęściej dostępne w formie pianek. Rozprowadzamy je na długości pasm i cieszymy się ciekawą, ekstrawagancką barwą. Głównym mankamentem tego rozwiązania jest możliwość zafarbowania odzieży czy pościeli, jeżeli włosy będą miały kontakt z wodą.

Jaka farba do włosów będzie najlepsza?

Każda farba do włosów może być dobrym wyborem, o ile będzie dopasowana do naszych potrzeb. Nie zaleca się, aby wykonywać metamorfozy z ciemnych odcieni na jasne przy jednej koloryzacji. Wymaga to stopniowego schodzenia z koloru i dobrania pielęgnacji, która zapobiegnie przesuszeniom. Jeżeli na początku obawiamy się, że dana farba do włosów może nie być dla nas, sięgnijmy raczej po wersję półtrwałą lub zmywalną.

Odcienie dobrze jest dobierać do naszego typu urody. Czarne włosy znacząco podkreślają kształt twarzy i nie wyszczuplają. Lepiej wyglądają przy oliwkowej oraz ciemniejszej karnacji, a także przy opalonej skórze. Przy blondzie dobrze jest zastanowić się nad refleksami i uważać na żółte tony. Możemy zniwelować je przy użyciu specjalnych szamponów. Farba do włosów powinna komponować się nie tylko z rysami, ale też kolorem oczu oraz najczęściej noszonymi przez nas barwami (zarówno w przypadku makijażu, jak i ubrań).

Farba do włosów – czy pielęgnacja również ma znacznie?

Jeżeli farba do włosów zostanie już wybrana, pamiętajmy o tym, że warto zadbać też o podstawową pielęgnację. Stosowane kosmetyki mogą różnić się nieco od tych, których używaliśmy przed koloryzacją. Dlaczego? Niektóre szampony czy odżywki sprawiają, że kolor będzie wypłukiwany znacznie szybciej. Stąd istnieją produkty przeznaczone stricte do włosów po farbowaniu, dzięki czemu barwa zostanie zachowana na dłużej, a refleksy nie zostaną zmienione.

Warto dodać, że niektóre farby wpływają delikatnie na samą strukturę włosa. Co to oznacza? Łuski są rozchylone, przez co bardziej podatne na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Dlatego pamiętajmy, aby nie rezygnować z masek, termoochrony, a nawet olejków, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie. Powinniśmy się również zatroszczyć o końcówki, ponieważ mogą się rozdwajać.