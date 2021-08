Dlaczego warto używać maseczek do twarzy?

Czym właściwie jest rutyna pielęgnacyjna? To nic innego jak ustalony rytuał, który przeprowadzamy, by zadbać o kondycję naszej cery. Z zasady rutynę dzielimy na poranną oraz wieczorną, ponieważ w zależności od pory dnia nakładamy różne kosmetyki, a do tego decydujemy się na przeprowadzenie innych zabiegów. Oprócz tego – np. przed ważnym wydarzeniem – wiele z nas lubi urządzić sobie domowe SPA, żeby się zrelaksować i następnego dnia prezentować się nienagannie.

Zwykle podstawą pielęgnacji są wszelkiego rodzaju kremy: na dzień, na noc i pod oczy. Ponadto wiele osób sięga po sera czy peelingi, absolutnie obowiązkowe są też produkty do oczyszczania skóry, takie jak płyny micelarne czy żele do mycia twarzy. Jakie miejsce zajmują zatem maseczki do twarzy? To dodatkowy etap pielęgnacji, którym znakomicie możemy uzupełnić działanie innych kosmetyków. Co ważne: maseczki do twarzy nie zastępują nam kremów, są nadprogramowymi zabiegami, które sprawdzą się doskonale, kiedy potrzebujemy silniejszego odżywienia. Maseczki mogą stanowić doskonałą bazę do zabiegów upiększających przeprowadzanych w domowym zaciszu, które pozwolą nam się przygotować na ważny dzień, np. wesele.

Maseczki do twarzy z zasady zawierają bardziej skoncentrowane składniki aktywne, przez co ich działanie jest silniejsze niż przeciętnego kremu. Dlatego też zalecane jest ich stosowanie np. raz w tygodniu, by nie obciążyć cery. Oprócz tego zaaplikowanie maski zajmuje naprawdę niewiele czasu i wystarczy zaledwie kilkanaście minut, by zobaczyć wyraźną poprawę stanu skóry. Jest to zatem szybki sposób na to, by przywrócić cerze dawny blask – oczywiście w zależności od tego, na jakich właściwościach nam zależy.

Maseczki do twarzy – kremowe czy w płachcie?

Maseczki do twarzy są dostępne w różnorodnych formach, z czego najpopularniejsze są zdecydowanie dwa rodzaje: w postaci tradycyjnej kremowej formuły, którą nakładamy na twarz w podobny sposób, jak ulubiony krem, jak i w płachcie. Te drugie są po prostu cienkimi tkaninami nasączonymi odżywczą esencją. Wystarczy umieścić płachtę na twarzy i odczekać, by pozwolić, żeby wszystkie składniki aktywne dobrze się wchłonęły.

Niezależnie od rodzaju maseczki możemy osiągnąć pożądane działanie. Osoby, które nie mają zbyt wiele czasu, najczęściej wybierają jednak maski w płachcie, ponieważ szybciej się je nakłada. Kremowe też są łatwe w aplikacji, jednak wiele z nich wymaga dokładnego zmycia, zdarza się także, że należy je nosić na skórze odrobinę dłużej. Wiele zależy zatem od indywidualnych preferencji.

Jak dobrać maseczkę do twarzy?

Jak już zostało wspomniane, poszczególne maseczki do twarzy mogą mieć nieco inne działanie, więc trzeba wziąć to pod uwagę. W zależności od doboru składników osiągniemy pożądany efekt. Możemy zatem wybierać wśród m.in.: