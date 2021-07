Aby utrzymać czystość w basenie oprócz chloru do wody dodaje się także miedź, która działa przeciw powstawaniu glonów w basenach. To właśnie miedź jest odpowiedzialna za efekt barwienia włosów i paznokci. Problem z zieleniejącymi po kąpieli włosami może dotyczyć przede wszystkim osób mających jasne włosy, zarówno naturalne jak i farbowane. Na ciemnych włosach barwa ta nie jest już tak zauważalna.

Efekt zielonego odcienia, jaki mogą przybrać jasne włosy po kąpielach w chlorowanej, basenowej wodzie wynika z utleniania się miedzi. Proces ten zachodzi także w wodzie, w której obecny jest ten pierwiastek, a źródeł występowania miedzi w wodzie basenowej może być kilka. Począwszy od niewielkiej ilości miedzi zawartej w wodzie wodociągowej, zasilającej basen, po zawartość w środkach do zwalczania alg dodawanych do wody. Dodatkowo źle zbilansowana woda, czyli o zbyt niskim pH i niskiej zawartości jonów wapnia, wpływa na korozję armatury i innych części instalacji. Miedź nie ulega biodegradacji, więc gdy skumuluje się, może pojawić się zielony problem w postaci zmiany barwy naszych włosów. Jeśli więc włosy po kąpielach w basenie zielenieją, to przyczyny należy szukać w niewłaściwej pielęgnacji wody basenowej i złym stanie technicznym instalacji.

Jak się zabezpieczyć przed zielonym kolorem włosów, korzystając z basenów?

Głównym i najłatwiejszym sposobem zapobiegania problemowi zmiany odcienia naszych kosmyków jest korzystanie z szczelnych czepków, aby wyeliminować kontakt włosów z chlorowaną wodą w basenie.

- Alternatywą dla używania czepka podczas basenowych kąpieli jest przygotowanie włosów odpowiednią pielęgnacją. Dzięki temu włosy będą zabezpieczone przed szkodliwym wpływem chlorowanej wody. Po wyjściu z basenu trzeba je obficie spłukać i nie doprowadzić do sytuacji, gdy niespłukane samoistnie wyschną. Jeśli nie mamy dostępu do bieżącej wody wystarczy spłukać je wodą butelkowaną. Baseny często są wzbogacone o miedź, pierwiastek który może wpływać na kolor włosów – nadać im zielony odcień. Podatne są bardziej włosy zniszczone. Warto więc zadbać przed korzystaniem z takich kąpieli o regenerację włosów zniszczonych słońcem, farbowaniem czy używaniem suszarki lub prostownicy – tłumaczy Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.

Na ratunek włosom, które przybrały zieloną barwę

Jeśli nie udało nam się ustrzec przed zmianą barwy włosów pod wpływem basenowych kąpieli i mają one zielony odcień, to rozwiązaniem problemu może być poddanie ich chelatacji. W tym celu należy zastosować szampon zawierający odpowiednie substancje, które łączą się z kationami metali, powodując ich usunięcie.

- Pielęgnacja włosów po kąpieli w basenach z chlorowaną wodą opiera się o zastosowanie szamponów chelatacyjnych. Proces chelatacji polega na wychwytywaniu i łączeniu pierwiastków, które mają niekorzystny wpływ na jakość i wygląd włosów. Częstym składnikiem chelatacyjnym zawartym w szamponach jest kwas etylenodiaminotetraoctowy w postaci soli disodowej oraz tetrasodowej – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog.

Latem włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, dlatego należy szczególnie o nie zadbać, stosując odpowiednią ochronę i pielęgnacje. Jeśli nie chcemy wrócić z wakacji z głową wyglądającą jak bukiet wodorostów po basenowych kąpielach, zadbajmy o nasze kosmyki zgodnie ze wskazówkami trychologa.