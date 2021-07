Nie ma lepszego źródła witaminy D niż słońce. W okresie letnim wystarczy chwila ekspozycji na promienie słoneczne, aby utrzymać jej prawidłowy poziom i zadbać o profilaktykę zdrowotną.Witamina D syntetyzowana w skórze wywiera korzystny wpływ na jej wygląd. Oddziałuje także na przydatki skóry, czyli włosy i paznokcie. Reguluje cykl odnowy biologicznej naskórka, reguluje procesy jego złuszczania, zwiększa odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz wspomaga jej regenerację.

Witaminę D można pozyskać zarówno za pomocą diety, suplementacji i skórnej syntezy. Po wpływem promieniowania słonecznego nasz organizm sam syntetyzuje tę witaminę w skórze, która następnie ulega aktywacji w nerkach i wątrobie do aktywnej formy. Magazynowana jest w tkance tłuszczowej i stopniowo uwalniana do krwioobiegu.

- Ekspozycja skóry na słońce wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy D w organizmie, co korzystnie wpływa na kondycję naszych włosów. Wspiera też procesy regeneracji skóry, gdyż może przyspieszać powrót do zdrowia skóry z łuszczycą lub egzemą - mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Przebywanie na słońcu pozytywnie wpływa na układ immunologiczny. Pod wpływem słońca w ludzkiej skórze produkowany jest cholekalcyferol, czyli witamina D3. Pełni ona kluczową rolę w funkcjonowaniu wielu układów organizmu. Jest niezastąpiona w procesie wchłaniania wapnia i fosforu, wzmacnia odporność, pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie.

Kiedy słońce szkodzi włosom?

Długotrwała ekspozycja włosów na promieniowanie UV może prowadzić do ich przesuszenia, łamliwości i kruszenia się. Pod wpływem zbyt intensywnego kontaktu ze słońcem, następuje rozszczelnienie łuski włosa, przyczyniając się do rozkładu tworzących go białek. W efekcie promienie UV wnikają w warstwę korową włosa, wysuszając je i sprawiając, że stają się bardziej łamliwe, matowe i mniej sprężyste. Aby skutecznie chronić włosy latem, należy stosować preparaty z filtrem UV. Przy dużej ekspozycji na słońce, trzeba wybierać preparaty ochronne bez spłukiwania.

- Włosy zawierają melaninę – naturalny pigment, który chroni przed promieniami UV, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w zależności od ilości melaniny we włosach, są one chronione mniej lub bardziej. Włosy ciemniejsze mają go więcej, więc naturalnie są bardziej odporne na negatywne działanie promieni słonecznych niż włosy jasne lub rozjaśniane – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog.

Należy pamiętać, że skóra głowy także się opala, dlatego powinniśmy ją zabezpieczyć odpowiednim nakryciem, najlepiej wykonanym z bawełnianych materiałów, nie blokujących dostępu powietrza. Nierozważne korzystanie z kąpieli słonecznych może prowadzić nawet do poparzenia skóry głowy. Zbyt intensywna i długa ekspozycja włosów i skóry głowy na słońce i brak zabezpieczenia przed jego skutkami może również aktywować większą ilość wolnych rodników w mieszku włosowym, osłabiając kondycję włosów i wpływając na ich większe wypadanie.

Pielęgnacja letnia powinna uwzględniać nie tylko ochronę przed promieniowaniem UV, ale także regularne odżywianie włosów. Przynajmniej raz w tygodniu warto zapewnić włosom silne odżywienie stosując maseczkę lub olejek i zakładając na głowę foliowy czepek oraz ręcznik, aby aktywne składniki zawarte w wybranym preparacie mogły głębiej wniknąć we włosy.

- W pielęgnacji skóry głowy i włosów latem warto sięgnąć po preparaty zawierające: kwas hialuronowy, kolagen, aloes, pantenol oraz mocznik, minerały morskie i witaminę E. Można również korzystać z domowych produktów, takich jak oliwa z oliwek czy rozgniecione awokado. Skuteczna pielęgnacja włosów to także wzmacnianie ich od wewnątrz, dzięki stosowaniu właściwej diety, wspomagającej ich kondycję. Powinna ona zawierać zielone warzywa, jak na przykład brokuły, szpinak i sałatę, zawierające dużo żelaza oraz witaminy A i C, które są niezbędne do produkcji sebum – podpowiada Anna Mackojć, trycholog.

Lato to wymagający czas dla włosów, dlatego zapewnijmy im należytą ochronę, regularną pielęgnację i regenerację. Wówczas nie będziemy odczuwać negatywnych skutków wpływu słońca na ich kondycję, a skorzystamy z jego zalet.