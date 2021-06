Naukowcy z Brigham and Women’s Hospital zapewniają, że wpływa to także na poprawienie poziomu cukru we krwi.

Przebadano 19 kobiet po menopauzie, które jadły 100 g czekolady w ciągu godziny po przebudzeniu lub godzinę przed snem. Porównano ich wyniki z osobami, które w ogóle nie jedzą czekolady. Kobiety jedzące czekoladę rano nie dość, że nie przytyły, to zaobserwowały jej pozytywne działanie. Poprawił się ich apetyt, poziom mikrobiomu jelitowego czy jakość snu.

Czy wnioski z tych badań mogą zmienić spojrzenie na słodycze?