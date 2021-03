Nie lubisz się pocić? Ok! Można go jednak wykorzystać tak, aby przyczynił się do dobrej kondycji skóry.

Ćwiczenia fizyczne są korzystne zarówno dla naszego zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Natomiast pocenie się może być świetnym sposobem na detoksykację skóry. Reklama Jak powinna wyglądać jej pielęgnacja po treningu?