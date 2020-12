Włosy najczęściej elektryzują się, gdy są pocierane o syntetyczny materiał, na przykład podczas noszenia czapki, szczotkowania, zdejmowania i wkładania ubrań przez głowę. Elektryzowanie się włosów jest to wynik zmiany ładunku - jeśli włosy są naładowane dodatnio to odpychają się od siebie, co skutkuje efektem aureoli dokoła głowy, z kolei lgną do materiałów naładowanych ujemnie.

Rezygnacja z czapki w okresie jesienno-zimowym nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż brak nakrycia głowy powoduje obkurczanie się naczyń krwionośnych w skórze głowy, w efekcie zostaje ograniczony przekaz substancji odżywczych z naszego krwioobiegu do mieszków włosowych. Wówczas mieszki włosowe nie są dostatecznie zaopatrzone w odpowiednie składniki do prawidłowego funkcjonowania, co może skutkować mniejszym dotlenieniem i szybszym przechodzeniem włosów w fazę telogenu, czyli wypadania.

- Przeciwdziałaniu w elektryzowaniu się włosów służą specjale preparaty i maski antystatyczne, które możemy stosować w okresie jesienno-zimowym, gdy elektryzowanie się włosów jest największe. Ważne jest też przyjrzenie się samej kondycji włosów, gdyż zniszczone i suche są bardziej podatne na elektryzowanie się. Prawidłowa pielęgnacja, m.in. nawilżenie włosów powoduje zmniejszenie uciążliwego i nieestetycznego problemu elektryzowanie się włosów, gdyż włos odżywiony i delikatnie obciążony jest mniej podatny na ten proces – podpowiada Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Oprócz warunków atmosferycznych, na elektryzowanie się włosów może mieć także wpływ korzystanie z przyborów do czesania. Pożądane jest znalezienie szczotki lub grzebienia odpowiedniego do naszych włosów, np. z naturalnym włosiem. Warto też stosować szampony oczyszczające, które usuwają z włosów nadmiar silikonu.

Puszące się włosy – główne przyczyny i metody ich poskromienia

Włosy często puszą się po myciu i pod wpływem wilgoci, bywają szorstkie i wywijają się w każdą stronę, uniemożliwiając skuteczne ułożenie fryzury. Puszenie się włosów często również wynika z nieodpowiedniej pielęgnacji, nadużywania zabiegów fryzjerskich, jak trwała ondulacja, farbowania, rozjaśnianie czy nadmiernego stosowania stylizacji z wykorzystaniem gorącego powietrza suszarki czy nadużywania prostownicy. Wysoka temperatura i środki chemiczne osłabiają włosy, niszcząc ich naturalną otoczkę tłuszczową, której zadaniem jest utrzymywanie wilgoci wewnątrz włosa. Kiedy otoczka włosa ulega degradacji, włosy stają się matowe, suche i podatne na puszenie się. Łuski włosa rozchylają się i kruszą.

Ważnym aspektem w zadbaniu o kondycję włosów, który również pośrednio może zapobiegać puszeniu się, jest dostarczanie im ferrytyny, odpowiadającej m.in. za jakość włosa oraz witamin z grupy B, szczególnie witaminy B12, wpływającej na sprężystość, elastyczność i grubość włosa.

- Ferrytyna, potocznie nazywana “magazynem żelaza” odgrywa kluczową rolę we wzroście włosa, gdyż wpływa na podziały komórkowe w mieszku włosowym, odpowiada za grubość włosa, a także wpływa na kondycję łodygi. W przypadku, gdy w naszym organizmie poziom ferrytyny jest zbyt niski, cykl życia włosa ulega skróceniu, a jego zdolność do rośnięcia zostaje osłabiona. Włos staje się słabszy i łamliwy. Dlatego kluczem do zdrowych włosów, jest m.in. uzupełnienie niedoborów ferrytyny do odpowiedniego poziomu - tłumaczy trycholog.

Aby poradzić sobie z puszeniem się włosów oprócz odpowiedniej diety i suplementacji, wpływającej na ich kondycję, powinniśmy odbudować je za pomocą preparatów lub zabiegów regenerujących, szczególnie jeśli są zniszczone nieodpowiednią pielęgnacją i stylizacją.

Z myślą o puszących się włosach, można zastosować zabiegi odbudowujące włosy, które zadziałają w miejscu ubytku struktury naszego włosa. Można do tego wykorzystać na przykład puder z japońskiej czarnej perły, puder diamentowy oraz ekstrakt z zielonego kawioru, czyli składniki bogate w substancje odżywcze i głęboko regenerujące. Kluczowe jest nadanie puszącym się włosom sprężystości i hydratacji, przez ich mocne odbudowanie i domknięcie łuski włosa.

Niesforne kosmyki, podatne na elektryzowanie i puszenie się można ujarzmić, ale zanim sięgniemy po środki do regeneracji i stylizacji, najpierw zadbajmy o kondycję włosów, przyglądając się naszej diecie i sposobie ich pielęgnacji oraz ogólnej kondycji organizmu. Możemy skorzystać także z konsultacji trychologa, który podczas badania trichoskopowego oceni stan i wygląd skóry głowy, naczyń krwionośnych, ujść mieszkowych włosów, a także łodyg włosów – ich wygląd, grubość, połysk i pigmentację. Specjalista podpowie nam jak poprawić kondycję naszych włosów i przekaże dużo niezbędnych informacji podczas codziennej pielęgnacji.