Wraz z końcem zimy i sezonu na czapki, kondycja kosmyków jest zdecydowanie słabsza. Włosy mogą być matowe, a końcówki przesuszone i rozdwojone. Jest to zatem najlepszy moment na ich odświeżenie.

Reklama

– Do skutecznej regeneracji włosów po zimie potrzebujesz ulubionej odżywki lub maski. Przy takiej ilości wolnego czasu możesz też poeksperymentować i wypróbować domowe sposoby. Najważniejszy jest sposób nałożenia oraz długość pozostawienia kosmetyku na włosach – mówi Piotr Sierpiński, stylista fryzur z Poznania.

#zostańwdomu we własnym SPA

Pielęgnacja włosów to sama przyjemność. Podczas ciepłej kąpieli czy prysznica przy zapachowych świecach można się zrelaksować, a później przystąpić do regeneracji włosów, wykorzystując ulubioną drogeryjną odżywkę czy maskę. – Dla wzmocnienia działania kosmetyku nakładamy go po kąpieli na umyte, wilgotne pasma. Odżywkę pozostawiamy na włosach nawet na kilka godzin, np. na noc. Gdy kosmyki podeschną, można zapleść je w delikatny warkocz. Nie ma potrzeby owijać głowy folią czy nakładać czepka. Warto jednak zabezpieczyć poduszkę, kładąc na niej ręcznik. Rano spłukujemy kosmetyk i gotowe. Efekt jest natychmiastowy – włosy są gładkie i lśniące – zapewnia Piotr Sierpiński.

Jeśli nie masz w domu maski lub odżywki do włosów, możesz zrobić ją sama.

– Do przygotowania domowego kosmetyku potrzebujesz produktów, które zapewne masz w kuchni. W przypadku włosów suchych, warto postawić na mocno odżywcze banany i awokado, a także wygładzające miód i oliwę z oliwek. Na porost świetnie działa jogurt, natomiast jajko nawilża i nadaje miękkości pasmom – przekonuje stylista fryzur.

Niezwykle istotne jest, aby dokładnie połączyć ze sobą wszystkie składniki, uzyskując gładką papkę, którą łatwo nanieść na umyte uprzednio, ale odsączone z wody, włosy. Poniżej znajdują się receptury, dzięki którym Twoje włosy będą zdrowe i lśniące.

Odżywcza moc banana i awokado – połowę banana i awokado zmiksuj z trzema łyżkami mleka. Nałóż na włosy na min. 20 minut, a następnie umyj włosy szamponem i zmyj letnią wodą.

Kompres z jogurtu na porost włosów – 4 łyżki jogurtu naturalnego dokładnie wymieszaj z jajkiem. Nanieś na skórę głowy i włosy na min. 20 minut, a następnie umyj włosy szamponem i zmyj letnią wodą.

Nawilżające jajko – ubij białko jaja na sztywno i wymieszaj z żółtkiem. Nałóż na włosy i odczekaj min. 20 min, a następnie umyj włosy szamponem i spłucz letnią wodą.

Wygładzający miód – 4 łyżki miodu pszczelego (np. wielokwiatowego) połącz z 2 łyżkami oliwy z oliwek, a następnie rozprowadź na włosach i odczekaj ok. godziny. Po tym czasie zmyj produkt szamponem i spłucz letnią wodą.

Niezależnie od tego czy do domowej pielęgnacji włosów wykorzystasz gotowe kosmetyki, czy przygotujesz je sama – pamiętaj, aby kurację powtarzać regularnie. Dla utrzymania włosów w dobrej kondycji na stałe, takie odżywianie stosuj 2-4 razy w miesiącu.