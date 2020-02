Choć jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia, dziś nawet największe gwiazdy pojawiają się publicznie z włosami, na których wyraźnie widać, że były poddawane koloryzacji już jakiś czas temu. Nie każda kobieta czuje się jednak dobrze z odrostem, a równocześnie nie wszystkie te, które decydują się na farbowanie włosów, mogą robić to na tyle regularnie, żeby uniknąć tego problemu.

Stylista fryzur Dawid Krynicki podpowiedział w DDTVN, jak można ukryć odrost. Okazuje się, że może być w tym pomocna biżuteria. Co konkretnie zaproponował fryzjer?