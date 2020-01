Zabiegi z wykorzystaniem kwasów są obecnie bardzo popularne.

W gabinetach kosmetycznych jest to dość kosztowny zabieg. Czy kwasy można zrobić samemu w domu? Co powinnyśmy o nich wiedzieć, by zabieg był bezpieczny?

O działaniu kwasów i domowych maseczkach oczyszczających opowiedziała w „Dzień Dobry TVN” Aneta Suchowierska.