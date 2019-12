Czas na sen

Nie chodzi wyłącznie o liczbę godzin, którą pożytkujemy na regenerację, ale również o regularność i pewnego rodzaju „harmonogram”. Dla większości z nas to godziny pracy są czynnikiem, który determinuje resztę dnia. Dlatego warto przemyśleć, ile dokładnie czasu potrzebujemy przed wyjściem z domu oraz to, ile czasu możemy poświęcić na różnego rodzaju aktywności po pracy. Naukowcy wskazują, że z wiekiem nasze zapotrzebowanie na sen zmniejsza się. Jednak wciąż na odpoczynek nocą powinniśmy przeznaczać od 7 do 9 godzin – wszystko zależy oczywiście, m. in. od naszych indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych, czy też intensywności stylu życia. Wypracowanie pewnej systematyczności oraz stałego „rozkładu” dnia i nocy pozwoli nam wpłynąć na lepszą regenerację ciała i umysłu.

Miejsce odpoczynku

Wydzielenie i zaaranżowanie strefy odpoczynku jest tak samo istotne, jak stworzenie wspomnianego „harmonogramu” regeneracji. Kwestia urządzenia sypialni jest oczywiście sprawą indywidualną, ponieważ sami doskonale wiemy, w jakich wnętrzach czujemy się najlepiej. Natomiast warto uwzględnić to, by kolory w jej wnętrzu pozwalały się zrelaksować – stonowane odcienie sprawdzą się najlepiej. Dodajmy do tego najważniejsze zasady feng shui: zachowanie symetrii, ustawienie łóżka przy ścianie prostopadłej do ściany z oknem oraz do ściany z drzwiami, a także zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca po obu stronach łóżka – to najważniejsze elementy chińskiej filozofii, które warto wprowadzić do wnętrza sypialni. Samo miejsce do odpoczynku tworzy oczywiście posłanie, dlatego równie dużo uwagi powinniśmy poświęcić materacowi.

- Wybór odpowiedniego materaca to ważna decyzja, ponieważ będzie miała znaczący wpływ na jakość codziennego odpoczynku. Przede wszystkim pamiętajmy, że nie istnieje jeden materac dobry dla wszystkich. Kierujmy się tutaj własnymi potrzebami – być może doskwiera nam ból pleców, być może zmagamy się z alergiami, a może uprawiamy bardzo dużo sportu i prowadzimy aktywny styl życia – wszystkie te tropy okażą się kluczowe przy wyborze konkretnego modelu. Pamiętajmy również, że ciało potrzebuje kilku tygodni na „przestawienie” i przyzwyczajenie się po zmianie materaca na nowy – podpowiada Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

Zwyczaje „relaksacyjne”

Regeneracja w domu to jedno, ale ważną kwestią są również przerwy od pracy. Poza 14-dniowym urlopem, warto postawić również na kilkudniowe wyjazdy – najlepiej łącząc je z weekendami. Specjaliści z Uniwersytetu w Sussex wskazują, że bardzo efektywne są 3-dniowe wyjazdy, które zakładają, że destynacja podróży oddalona jest maksymalnie o 4 godziny drogi od naszego stałego miejsca pobytu. Podczas krótkich urlopów bardzo ważne jest zupełne „odcięcie się” od tego, co zazwyczaj stanowi naszą rutynę dnia oraz oczywiście od pracy. Nie włączajmy komputerów, nie sprawdzajmy skrzynek mailowych, odpoczywajmy na łonie natury – poświęćmy całą naszą uwagę na bycie „tu i teraz”. Dzięki temu uda nam się zniwelować poziom zmęczenia i stresu do minimum.