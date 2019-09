1. Klasyczny Nude Make Up

Delikatny makijaż w stylu nude nadal pozostaje aktualny. Naturalność, minimalizm w doborze kosmetyków, odcienie beżu i pudrowy róż po raz kolejny można zobaczyć na wybiegach

u takich domów mody jak Chanel czy Lela Rose. Główną zaletą makijażu w stylu Nude jest to, że idealnie pasuje on dla kobiet w każdym wieku i o każdym typie twarzy. Istnieje jednak kilka stałych, niezbędnych zasad tworzenia takiego look’u: widocznie nawilżona skóra, efekt naturalnie podkreślonych brwi, lekki róż na policzkach oraz odcienie beżu na ustach. Ponadto, modna jest technika wykonania makijażu przy użyciu tylko jednego koloru. Polega na tym, że jeden odcień stosuje się na ustach, oczach i na policzkach. Taki Nude Make Up wygląda bardzo naturalnie i można go wykonać za pomocą jednego produktu do makijażu: szminki, błyszczyka lub kremowego różu.

2. Gruba kreska

Szczególnie popularna w tym sezonie jest także gruba kreska w stylu „cat eye” i mocno podkreślona linia wodna oka w stylu lat 90. Użyj czarnego cienia do powiek, ołówka lub płynnego eyelinera, aby uzyskać gęstszy i bardziej nasycony kolor. Taki makijaż sprawi, że rysy twarzy będą bardziej wyraziste, a oczy – jeszcze jaśniejsze. Jeśli chcesz być jeszcze bardziej „trendy”, użyj kolorowego eyelinera, jak na wybiegu u Versace.

3. Niebieskie i fioletowe cienie

Niebieskie i fioletowe cienie co jakiś czas przeżywają wielkie come-back’i. W tym sezonie znowu powracają. Nie bój się eksperymentować z odcieniami, teksturą i połączeniem kolorów. Fioletowe cienie i różowa szminka w stylu Barbie nie świadczą już o braku dobrego smaku. Inspiracją do tak odważnego makijażu mogą być pokazy Valentino lub Muglera.

4. Czerwone usta

Od wielu lat czerwone usta są głównym trendem jesiennego makijażu. Na wybiegach wizażyści Fendi i Louis Vuitton eksperymentowali z różnymi odcieniami czerwieni. W końcu pasują do każdego typu urody – najważniejsze to znaleźć swój idealny odcień!

5. Brokatowy makijaż

Kosmiczny blask jest jednym z głównych trendów tego sezonu. Brokat w makijażu jest bardzo nasyconym elementem, który tworzy aktywny połysk na skórze, dlatego należy nakładać go ostrożnie. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu brokatu, twoja skóra będzie miała szlachetny błysk, a look stanie się bardziej elegancki. Brokatowy makijaż był głównym elementem na wybiegach u takich projektantów jak Iris van Halpern i Dries Van Noten.