Powrót do czystej skóry

Po wakacyjnym opalaniu się skórze potrzebny jest peeling, który oczyści ją, wyrówna jej koloryt oraz sprawi, że będzie lepiej chłonęła dobroczynne składniki zawarte w kosmetykach. Jeśli to nie koniec wakacji, tym bardziej zdecyduj się na ten zabieg. Usuniesz martwy naskórek, a słońce będzie działało na jego młodą warstwę, dzięki czemu opalenizna będzie bardziej trwała. Na opaloną skórę najlepiej zastosować peeling z naturalnych składników.

– Wybierajmy kosmetyki wykonane wyłącznie ze składników naturalnych, bez chemii i konserwantów. Najlepiej skórę przygotuje do pielęgnacji cukrowy peeling z dodatkiem oleju i miodu. Kryształki cukru pobudzą mikrokrążenie i złuszczą naskórek, a olej z miodem ją nawilży – radzi Ksenia Styczyńska, właścicielka marki Tulua.pl, specjalizująca się w kosmetykach świeżych.

Skóra chce pić

Ciało i twarz po wakacjach niczego nie potrzebują tak jak nawilżenia. Trzeba dostarczyć skórze składników odżywczych, które sprawią, że odzyska elastyczność i blask. Zamiast wysuszającego mydła stosuj żele pod prysznic. Po kąpieli smaruj się balsamem lub olejkiem nawilżającym. Raz w tygodniu zastosuj nawilżającą maseczkę na twarz, a na noc odpowiedni do cery krem. Skorzystaj ze sposobu hollywoodzkich gwiazd, które przed wielkim wyjściem aplikują sobie kurację nazywaną „pocałunkiem anioła”. Na twarz, szyję i dekolt nałóż grubą warstwę kremu nawilżającego. Przykryj te miejsca gazą zmoczoną w ciepłej wodzie mineralnej. Kompres zostaw na 30 minut.

– Według legend sekretem pięknego ciała egipskiej królowej Kleopatry były kąpiele w mleku kozim. Nie wiadomo, czy to prawda, ale niezaprzeczalnie mleko zawiera wiele składników odżywczych, m.in. kwas mlekowy, który odbudowuje płaszcz lipidowy skóry. Dlatego warto wybierać kosmetyki, które zawierają ten składnik – radzi Ksenia Styczyńska.

Ratunek dla włosów

Pod wpływem słońca i słonej wody włosy stają się suche i szorstkie w dotyku. Trzeba je nawodnić. Wybieraj kosmetyki na bazie protein, humektantów i emolientów. Proteiny, czyli białka proste, stanowią budulec włosów. Przyjmowane w kosmetykach wzmacniają ich odporność, sprawiając, że są one mniej podatne na uszkodzenia. Z kolei humektanty to substancje nawilżające. Najbardziej popularne z nich to aloes, miód i kwas mlekowy. Emolienty to preparaty, które natłuszczają włosy, zmiękczając je i wygładzając. Wybieraj więc odżywki do włosów, które mają w swoim składzie olejki naturalne.

Wszyscy to wiemy, ale nie zawsze o tym pamiętamy: dla pięknej skóry i włosów ważne jest picie wody. Codziennie powinniśmy wypijać przynajmniej 1,5 litra. W ten sposób nawilżamy skórę od wewnątrz, a także poprawiamy trawienie. Jeśli nie lubisz wody, zdecyduj się na świeżo wyciskane soki. Sok z natki pietruszki jest idealny na wypadanie włosów związane z niedoborami minerałów po lecie.

To ci się przyda: Jeśli nie wiesz, jaką odżywkę wybrać, skorzystaj z tego, co daje nam natura. Wystarczą dwa żółtka i jedna łyżeczka podgrzanego wcześniej miodu. Wymieszaj składniki i nałóż odżywkę na włosy. Zostaw na 10 minut, a potem dokładnie spłucz. Taka odżywka nawilży włosy i sprawi, że będą lśniły.

Rozjaśnij przebarwienia

Przebarwienia skóry latem to efekt zbyt dużej ekspozycji na słońce i najczęstsza niechciana pamiątka po wakacjach, szczególnie spędzanych w tropikach. Do rozjaśniania przebarwień wybieraj naturalne kosmetyki bogate w witaminy C i A, które mają właściwości wybielające. Musisz jednak uzbroić się w cierpliwość. Kurację trzeba stosować co najmniej kilka tygodni, a kremy wklepywać codziennie. Najlepiej na noc, bo nie powinny być stosowane na słońcu.

Zamiast zwykłego mydła, które przesusza skórę, do codziennego mycia wybieraj to glicerynowe. Nie tylko nawilży skórę i ujędrni ją, ale jest też pomocne w usuwaniu rozstępów czy łagodzeniu oparzeń słonecznych.

– W przypadku przebarwień, które pojawiają się po wakacjach, warto wybierać kosmetyki z alantoiną, która nie tylko je niweluje, ale też łagodzi podrażnienia detergentami, trądzik, przebarwienia czy rozstępy oraz nawilża i głęboko regeneruje skórę – podkreśla Ksenia Styczyńska z Tulua.pl.

Młodsza ty!

Doskonale wiemy, że wystawianie się na słońce sprzyja starzeniu się skóry, ale nie potrafimy odmówić sobie pięknej, brązowej opalenizny. Niestety, wraz z nią pojawiają się zmarszczki, a twarz wygląda na starszą i bardziej zmęczoną niż przed urlopem. Odpowiadają za to promienie słoneczne, które wnikając w głębokie warstwy skóry, niszczą włókna kolagenu i elastyny odpowiadające za jej jędrność i gładkość.

Co robić? Trzeba zastosować serię zabiegów odmładzających na skórę twarzy, dekoltu i szyi. Codziennie smaruj się na noc kremem liftingującym, a raz w tygodniu zrób zabieg z odmładzającym serum przeciwzmarszczkowym. Kosmetyki anty-aging powinny zawierać eliksiry młodości, czyli witaminę A, kwas hialuronowy i kolagen, które sprzyjają wypełnieniu tkanek.