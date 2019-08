Tłuszcz jest dla naszego organizmu jak paliwo, daje nam energię dwa razy taką co węglowodany czy białka. Ale nie każdy tłuszcz to zdrowie. Jeśli robimy badania krwi to pojawiają się nam wyniki poziomu dobrego i złego cholesterolu, które są konsekwencją spożywania tzw. nasyconego (złego) i nienasyconego (dobrego) tłuszczu.

Zdaniem lekarzy i dietetyków powinniśmy ograniczać spożycie produktów mlecznych i mięs, gdyż to one są źródłem wszelkiego zła poczynionego w organizmie. Za to zwiększyć konsumpcję tłuszczy nienasyconych, w które bogate są ryby i oleje roślinne. Najlepszymi produktami dla nas są naturalne oleje tłoczone na zimno pozyskiwane z ziaren, pestek czy orzechów.

Ale bądźmy rozsądni. Nikt nas nie zmusza do całkowitego zaprzestania jedzenia ulubionego schabowego, pieczonej kaczki, czy gulaszu. Zakłada się, że najlepiej spożywać tłuszcze w proporcji nie więcej niż 1/3 tłuszcze nasycone i minimum 2/3 nienasycone.

- Nie wprowadzajmy zmian w odżywianiu zbyt gwałtownie. Stosowanie w diecie zbilansowanych kwasów tłuszczowych powinno następować powoli, zwłaszcza jeżeli przez długi okres ich nie przyjmowaliśmy. Proponujemy wprowadzanie ich do diety w dawce około 6 ml (niepełna łyżka stołowa) do głównego posiłku przez pierwszy tydzień. Po tym czasie można stosować zwiększoną dawkę, czyli 3 razy dziennie po 6 ml - radzi dr Adam Gumkowski z AGKlinik.

Tłuszcze to nie tylko dostarczona energia, ale piękne włosy, elastyczna skóra, zdrowe oczy. Odpowiednio dobrane oleje wspierają także organizm w odchudzaniu.

Olej, od którego warto zacząć zdrową suplementację, to IQ200 Verum Virgin. Ma wyjątkowe właściwości. Działa odmładzająco, obniża cholesterol i reguluje ciśnienie krwi. Ponadto poprawia nastrój i zdolności umysłowe. W skład podstawowej mieszanki wchodzą: olej lniany, wiesiołkowy, migdałowy, z ostropestu plamistego, orzecha laskowego, pestek dyni, lnicznika siewnego, maku lekarskiego, sezamu czarnego, orzechów brazylijskich i włoskich.

W Polsce o kilku lat popularność zdobył inny zdrowy produkt - olej kokosowy. Ma on idealne właściwości prozdrowotne zapobiegając infekcjom, wirusom czy grzybicy. Przyspiesza metabolizm pozwalając na zgubienie zbędnych kilogramów oraz co ważne dla łakomczuchów - zmniejsza apetyt. Olej kokosowy to niesamowity dar natury, który może być również stosowany bezpośrednio nas skórę chroniąc ją przed poparzeniami słonecznymi, a także jest naturalnym preparatem dla włosów niwelując łupież. Warto także wypróbować masło kokosowe, które można wykorzystać zarówno w kuchni, jak i w codziennej pielęgnacji skóry czy włosów. Masło pozyskiwane jest z miąższu orzechów palmy kokosowej z mniejszą zawartością tłuszczu w stosunku do oleju kokosowego. Jest cennym źródłem witamin A, E, B, kwasu foliowego, potasu czy magnezu. W kosmetyce zmniejsza przebarwienia skóry, pomaga zwalczyć trądzik oraz działa przeciwbakteryjnie.

Cudowne właściwości olejów warto wykorzystać i jednocześnie pamiętać, że najgorsze są zakazy i gwałtowna eliminacja produktów z diety. Dlatego trzeba rozważnie podejmować decyzje dotyczące naszego odżywiania.