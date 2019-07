Ferrytna, potocznie nazywana “magazynem żelaza” odgrywa kluczową rolę we wzroście włosa, gdyż wpływa na podziały komórkowe w mieszku włosowym, odpowiada za grubość włosa, a także wpływa na kondycję łodygi. Dlatego osoby, borykające się z problemem wypadania włosów warto, aby na początek wykonały podstawowe badania: morfologię krwi, poziom witamin, poziom żelaza, poziom hormonów tarczycy, do których należy badanie TSH, ft3, ft4, Anty TPO, Anty Tg oraz najważniejsze – poziom ferrytyny.

- Ferrytyna w większości jest przechowywana w wątrobie, ale również w mniejszych ilości w mieszkach włosowych. W momencie, gdy organizmowi brakuje żelaza, na przykład do wytworzenia czerwonych krwinek, rozpoczyna się tzw. “kradzież” ferrytyny z miejsc o mniejszym znaczeniu dla zdrowia, na przykład właśnie z włosów – tłumaczy Anna Mackojć, trycholog, ekspert Instytutu Trychologii.

Dlatego tak istotne znaczenie ma uzupełnienie niedoborów ferrytyny do odpowiedniego poziomu. Prawidłowy jej poziom powinien oscylować w granicach od 50 – 100 ng/ml w zależności od norm laboratoryjnych. Poziom ferrytyny sprawdza się podczas badania biochemicznego, które pozwala szybko zdiagnozować niedobór żelaza.

Przyczyną niskiego poziomu żelaza i ferrytyny są najczęściej błędy dietetyczne, dlatego na przykład osoby wykluczające mięso ze swojego jadłospisu, muszą pamiętać o zastępowaniu go produktami bogatymi w żelazo i źródła białka. Kolejną przyczyną może być zmniejszona wchłanialność w wyniku spożywania dużej ilości kawy, czarnej herbaty, błonnika lub nabiału oraz brak odpowiedniego zakwaszania żołądka. Innymi przyczynami niskiego poziomu ferrytyny może być ukryte krwawienie z przewodu pokarmowego, jak również obecność bakterii i pasożytów w organizmie.

Przy prawidłowym poziomie ferrytyny w organizmie włos może rosnąć nawet przez kilka lat, zanim wypadnie i zostanie zastąpiony nowym. W przypadku, gdy w naszym organizmie poziom ferrytyny jest zbyt niski, cykl życia włosa ulega skróceniu, a jego zdolność do rośnięcia zostaje osłabiona. Co więcej włos staje się słabszy i łamliwy. Dlatego kluczem do zdrowych włosów, jest m.in. uzupełnienie niedoborów ferrytyny do odpowiedniego poziomu.

- Jednym z najbardziej skutecznych i bezpiecznych preparatów, jest suplement zawierający bioaktywne żelazo ze sproszkowanej ferrytyny bydlęcej, który przeciwdziała niedokrwistości – wchodzi w skład hemoglobiny i erytrocytów, bierze w transporcie tlenu, a także wpływa na odporność. Dodatkowo ważne jest także wzbogacenie swojego jadłospisu w produkty mięsne, głównie w podroby i wołowinę, a także w szpinak, jarmuż, natkę pietruszki. Warto również suplementować witaminę C, która zwiększa wchłanialność żelaza od 2 do 4 razy – podpowiada tłumaczy trycholog Anna Mackojć.

Kondycja włosów jest ściśle związana z funkcjonowaniem całego organizmu. Jeśli występują w nim jakieś nieprawidłowości, włosy są pierwszym elementem, do którego przestają być dostarczane substancje odżywcze. Dlatego jeśli zaobserwujemy, że nasze włosy są w gorszej kondycji i zaczynają nadmiernie wypadać, przyczyn należy szukać wewnątrz organizmu.