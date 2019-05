Proste i śnieżnobiałe zęby to marzenie niemal każdej osoby. Chcąc pochwalić się pięknym i zdrowym uśmiechem, musimy poświęcić mu trochę czasu. Jednym z pierwszych kroków, który najczęściej podejmujemy, jest założenie aparatu ortodontycznego. Przed wdrożeniem leczenia ortodontycznego trzeba koniecznie wyleczyć wszystkie zęby, zrobić potrzebne zdjęcia i usunąć kamień. A i tak jest to dopiero początek przygody – zobaczcie, co jeszcze was czeka po założeniu aparatu.

Zmiany w diecie

W pierwszych dniach po założeniu aparatu, możliwe jest odczuwanie bólu lub dyskomfortu związanego z naciskiem sił, jakie aparat wywiera na zęby. Ból zębów może utrudniać spożywanie pokarmów. Najlepiej więc postawić na niezbyt gorące, płynne lub półpłynne posiłki jak zupy kremy, twarożki, puree, pasty warzywne czy jogurty. Kiedy ból ustąpi, można wrócić do produktów, które wymagają gryzienia. Niektórych jednak należy się wystrzegać przez cały okres leczenia ortodontycznego. Należą do nich między innymi: krówki oraz ciągnące i oblepiające zęby słodycze czy twarde produkty jak orzechy, suchary oraz pestki, ponieważ oczyszczanie zachyłków i okolic przylegających bezpośrednio do aparatu może być utrudnione. Warto również pamiętać, że surowe i twarde warzywa (jak np. marchew) najlepiej jest pokroić na mniejsze kawałki, które łatwiej będzie nam pogryźć. Niewłaściwa dieta w trakcie noszenia aparatu ortodontycznego może powodować rozwój próchnicy, odklejenie zamków aparatu czy wygięcia się jego łuków.

Więcej czasu w łazience

Dbanie o higienę jamy ustnej u osób z aparatem stałym jest niezwykle ważne i bardziej czasochłonne od „tradycyjnych” sposobów czyszczenia zębów. Z pewnością warto zaopatrzyć się w specjalną szczoteczkę. Dzięki różnej długości włosia pozwala ona dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Można również skorzystać ze szczoteczki elektrycznej, która posiada odpowiednie końcówki. Istotne jest także używanie nici dentystycznej, która pomaga doczyścić przestrzenie przy drutach. Przydatne mogą się też okazać szczoteczki międzyzębowe i jednopęczkowe. Dzięki pierwszej z nich możemy z łatwością usuwać płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowych oraz przy zamkach aparatu, druga doczyści inne, trudno dostępne miejsca. Codzienną higienę należy koniecznie uzupełnić o płyny do płukania jamy ustnej.

Afty i mikrourazy w jamie ustnej

Na początku przygody z aparatem ortodontycznym trudno jest uniknąć otarć w jamie ustnej. Nieruchome krawędzie aparatu mogą ranić błonę śluzową policzka, nawet jeśli profilaktycznie zaklejamy zamki woskiem. Problemem może się też okazać ciągła ekspozycja na ten sam uraz (ciągłe podrażnianie tego samego miejsca przez aparat). Dodatkowo początkowe zabiegi higieniczne – posługiwanie się nowymi szczoteczkami czy staranie doczyszczenia trudno dostępnych części aparatu może okazać się problematyczne i powodować przypadkowe uszkodzenia błony śluzowej. Takie mikorurazy mogą być przyczyną powstawania aft w jamie ustnej. Mimo tego, że nie są dla nas groźne, mogą okazać się bardzo uciążliwe – utrudniać picie, jedzenie oraz mówienie, co na początku przygody z aparatem ortodontycznym będzie dodatkowym utrudnieniem. W takich przypadkach możemy pomóc sobie, używając żelu aptecznego, który przyśpieszy proces gojenia się ran oraz regenerację błony śluzowej.

