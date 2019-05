Witamina D jest niezbędna dla minerału, który jest podstawowym składnikiem naszych kości, a także zębów. Jest szczególnie ważna na etapie wzrostu u dzieci, a jej brak powoduje poważne zaburzenia kiedy rosną kości i zęby u dzieci. U dzieci bez witaminy D, zęby nie mają odpowiednio wykształconego szkliwa, odpowiedniego kształtu i wielkości zębów. U dorosłych jest niezbędna do wielu innych procesów. Zapobiega chorobom nowotworowym, chorobom kości i zębów oraz jest potrzebna do prawidłowej pracy serca i naczyń. Posiada również właściwości lecznice, jak na przykład w przypadku łuszczycy lub pełni duże znaczenia w profilaktyce osteoporozy. Niedobór witaminy D może prowadzić do krzywicy, na którą obecnie cierpi około miliard ludzi. Wiele przypadków krzywicy jest właśnie wywołanych niedoborem światła słonecznego.

- Witaminy D3 współdziałając z witaminą K2 powodują zatrzymanie utraty masy kostnej, która to odpowiada za utrzymanie zdrowych dziąseł i zębów na właściwym miejscu - wyjaśnia lek. Roman Borczyk, dyrektor zespołu specjalistów Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Borczyk.pl. - Choroba przyzębia może wpłynąć na wiele części zęba – kość, korzeń czy dziąsła. Osłabione stanem zapalnym zęby, podczas żucia i zaciskania, łatwo doprowadzają do krwawień, a po dłuższym czasie nawet do wypadnięcia. Kiedy brakuje cennej witaminy D, kość która kształtuje się w szczęce, nie jest wystarczająco zmineralizowana. Jej niedobór powoduje próchnicę i wgłębienia w powierzchni zębów, tworząc dziury w szkliwie – dodaje.

Największe niedobory Witaminy D występują u osób starszych. Witamina D w organizmie człowieka reguluje gospodarkę wapniowo - fosforanową. Wapń z kolei wpływa na prawidłową strukturę kości i ich wytrzymałość. Osteoporoza jest chorobą związaną z osłabieniem struktury kości w wyniku ubytku masy kostnej. Zjawisko to postępuje z wiekiem. W momencie pojawienia się niedoborów witaminy D, zaburzeniom ulega wchłanianie wapnia i dochodzi do rozmiękania kości, czyli osteomalacji. W konsekwencji, oba schorzenia zwiększają prawdopodobieństwo urazów, a proces rekonwalescencji po nich jest wydłużony.

- Tak jak w przypadku wszystkiego z witaminą D należy postępować z rozwagą. Poważne skutki dla organizmu może mieć zarówno jej niedobór jak i nadmiar. Najnowsze badania pokazują iż niedobór witaminy D może być również przyczyną niepowodzenia przy wpajaniu się implantów. Zbyt małe ilości często skutkują krzywicą, osteoporozą, próchnicą oraz zębami podatnymi na uszkodzenia mechaniczne. Z tego powodu przyjmowanie witaminy D jest szczególnie istotne u dzieci, u których trwa mineralizacja kości i zębów. Jej nadmiar objawia się magazynowaniem wapnia, nudnościami, wymiotami oraz świądem skóry – dodaje lek. Roman Borczyk.

Są trzy główne źródła Witaminy D. Co ciekawe, ludzki organizm potrafi sam wytwarzać witaminę D pod wpływem słońca. Wystarczy około 15 minut bezpiecznego nasłoneczniania ciała dziennie, aby organizm wyprodukował więcej tej substancji, niż jesteśmy w stanie dostarczyć sobie pod postacią pożywienia. Powstaje ona w skórze pod wpływem prowitaminy, do której wytworzenia jest niezbędne właśnie słońce. Witamina D występuje także w sposób naturalny w wielu produktach spożywczych. Jej największe ilości znaleźć można m.in. w rybach, takich jak węgorz, śledź, dorsz, łosoś czy makrela, a także w kurzych jajach oraz wątróbce Występuje także w produktach żywnościowych takich jak sery żółte, mleko i masło. Trzecim źródłem są suplementy.

Aby zadbać o zdrowie zębów, warto chodzić na długie spacery i przebywać na słońcu przynajmniej przez 20 minut dziennie, odsłaniając ramiona, dekolt i wystawiając twarz ku słońcu.