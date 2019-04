Czy dieta ma realny wpływ na wygląd i zdrowie nóg?

Estetyczny wygląd naszych nóg często psują spuchnięte nogi (obrzęki), występowanie popękanych naczynek czy żylaków. Pojawiające się z wiekiem pajączki związane są z kruchością żył i naczynek włosowatych. Warto więc wiedzieć, że sposób odżywiania może zapobiegać chorobom naczyń krwionośnych. W tym celu warto włączyć do swojego codziennego jadłospisu m.in. produkty będące źródłem witaminy C, E czy K. Składniki te uszczelniają naczynia krwionośne, sprawiając, że są one bardziej elastyczne. Zatem jakie produkty powinniśmy włączyć do diety, aby poprawić jakość krążenia krwi kończyn dolnych?

Wzmocnienie żył i tętnic? Postaw na witaminy, zioła i substancje pomocnicze

• Witamina C – w ochronie układu krwionośnego pełni rolę pomocniczą. Przede wszystkim ma działanie przeciwzapalne – przeciwdziała infekcjom, które mogą uszkadzać żyły. Witamina C działa ochronnie głównie na najmniejsze naczynia krwionośne. O jej obfitość w diecie powinny więc zadbać osoby, które mają skłonność do pojawiania się pękających naczynek. Najwięcej witaminy C mają acerola i dzika róża, inne jej źródła to: czarne i czerwone porzeczki, owoce cytrusowe, natka pietruszki, cebula, kapusta, papryka.

• Witamina E – uczestniczy w produkcji związków o działaniu przeciwzakrzepowym. Jest przeciwutleniaczem, dzięki czemu działa ochronnie na ściany naczyń krwionośnych. Znajduje się głównie w olejach roślinnych, szczególnie w oleju z zarodków pszennych i słonecznikowym, a także orzechach laskowych, nasionach słonecznika i pełnoziarnistych produktach zbożowych.

• Witamina K – reguluje wytwarzanie protrombiny, czyli jednego z białek, od których zależy krzepnięcie krwi. Zapobiega krwotokom i powoduje szybkie ich zatrzymanie, zmniejsza widoczność rozszerzonych naczynek i poprawia kondycję skóry. Organizm ludzki w większości produkuje ją samodzielnie (dlatego nie należy jej na własną rękę suplementować), można jednak wzbogacić dietę w zawierające ją produkty. Witamina K znajduje się przede wszystkim w warzywach i olejach. Szczególnie bogate w nią są: ciemnozielone warzywa (brokuły, szpinak, brukselka, kapusta, sałata) oraz zielona herbata. Nieco mniej tej witaminy znajdziemy w produktach zwierzęcych (wątrobie, jajach, maśle i mięsie).

• Miłorząb – wyciągi z miłorzębu japońskiego poprawiają mikrokrążenie i zwiększają napięcie ścian naczyń krwionośnych. Mają działanie przeciwzapalne i przeciwmiażdżycowe. Łagodzą też skurcze i bóle nóg związane z ich niedokrwieniem. Zapobiegają niewydolności żył i zmniejszają obrzęki.

• Diosmina – należy do najsilniejszych flawonoidów (związków zaliczanych do przeciwutleniaczy), dlatego jeśli na naszych nogach pojawiają się pajączki, warto pomyśleć o wzmocnieniu organizmu od wewnątrz – np. stosując preparaty ze zmikronizowaną diosminą (dzięki małym cząsteczkom zdecydowanie lepiej się wchłania niż diosmina niezmikronizowana), która działa ochronnie na naczynia żylne oraz zwiększa napięcie ich ścian. Ponadto poprawia mikrokrążenie i uszczelnia naczynia krwionośne.

Czy czegoś powinniśmy unikać?

- Jeśli mamy skłonność do pękających naczynek, powinniśmy wiedzieć, co zrobić, aby zminimalizować ten problem. Pamiętajmy, że w tej sytuacji alkohol, papierosy i kawa nie są naszymi sprzymierzeńcami. Ponadto unikajmy ostrych przypraw, takich jak chili czy chrzan. Warto też wiedzieć, że niekorzystna jest ekspozycja na słońce, ponieważ promienie słoneczne rozgrzewają ciało, co prowadzi do rozszerzania się naczynek. Pojawianie się pajączków może być także związane z prowadzonym przez nas stylem życia – jeśli na co dzień mamy siedzącą pracę, zakładamy nogę na nogę i mało się ruszamy, to sprawia, że krew nie może krążyć swobodnie – komentuje Joanna Grygiel, dietetyk z Centrum Medycznego Damiana.

Stosowanie się do zdrowej i lekkiej diety, obfitującej w produkty zawierające wymienione witaminy i minerały (nie było mowy o minerałach) pozwoli nam zadbać o piękne i silne nogi, a także pozytywnie wpłynie na cały organizm.