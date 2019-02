Czym w teorii są superfoods?

- Upraszczając - są to produkty spożywcze będące bogatym źródłem substancji biologicznie aktywnych, które powodują wielokierunkowy, korzystny wpływ na organizm – wyjaśnia dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska, doradca żywieniowy z NZOZ „Twój Lekarz”.

Korzystny i wielokierunkowy, ponieważ określony produkt spożywczy może działać prewencyjnie i wspomagać dietoterapię wielu schorzeń. Ze względu na bogaty skład ich działanie jest różnorodne – potrafią na przykład jednocześnie wspomagać funkcjonowanie układu krwionośnego i działać antybakteryjnie. Lista superfoods jest długa i każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. Na tej liście znajdują się nie tylko egzotyczne produkty jak np. nasiona chia lub jagody goi, ale również nasze rodzime. Oto piątka superfoods, która poprawi zdrowie.

Naturalny antybiotyk

Czosnek – naturalny antybiotyk o działaniu przeciwbakteryjnym dzięki zawartej w nim allicynie.

– Oprócz tego korzystnie wpływa na pracę serca i zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów w tętnicach, a także wykazuje aktywność prowadzącą do obniżenia stężenia cholesterolu i glukozy – wymienia dr Joanna Pieczyńska, doradca żywieniowy z NZOZ „Twój lekarz”.

Wśród zdrowotnych właściwości czosnku warto docenić zwłaszcza jedną supermoc: dzięki flawonoidom i selenowi ma działanie przeciwnowotworowe.

- Badania naukowe wykazały, że wysokie spożycie czosnku ma działanie prewencyjne w rozwoju nowotworów żołądka i okrężnicy – dodaje doradca żywieniowy.

Czerwień na talerzu

Drugim bohaterem diety jest żurawina – bomba przeciwutleniaczy, bogate źródło witaminy C i kwasów organicznych, m.in. jabłkowego i cytrynowego.

- Ze względu na właściwości bakteriostatyczne, przeciwzapalne i zmniejszające przyczepność bakterii do komórek układowych najczęściej kojarzona jest z leczeniem układu moczowego – tłumaczy dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Dzięki super właściwościom zmniejszającym adherencję (przyczepianie) bakterii do komórek, żurawinę można wykorzystywać również w zwalczaniu Helicobacter pylori - najczęstszej przyczyny wrzodów żołądka. Jedzenie żurawiny w jak najmniej przetworzonej formie to również dobre żywieniowe wspomaganie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego.

– Polecam dodawać ją do sałatek lub przygotowywać z niej niskosłodzone konfitury. Bardzo zdrowy jest również domowy sok z żurawiny – poleca ekspertka.

Wszechstronny strączek

Trzeci superfood to soczewica, bardzo dobre źródło białka roślinnego, z tego powodu często goszcząca w diecie wegan i wegetarian. Soczewica jest też bogatym źródłem potasu, zatem wykorzystywana jest w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia tętniczego. Zawarty w niej kwas foliowy jest ważny dla kobiet w okresie rozrodczym, ponieważ zapobiega on powstawaniu wad rozwojowych płodu. Z kolei obecny w soczewicy błonnik reguluje poziom cholesterolu, zmniejsza ryzyko występowania miażdżycy i spowalnia uwalnianie glukozy do krwi po posiłku, co ma znaczenie dla diabetyków. I na koniec, ale nie jako najmniej istotne: soczewica, podobnie jak inne produkty superfoods, ma właściwości przeciwnowotworowe.

Magiczna przyprawa

Czas na magiczną przyprawę - cynamon.

– Tak jak soczewica, normalizuje poziom glukozy we krwi po posiłku. Warto nim zatem przyprawiać potrawy. Doprowadza też do normalizacji frakcji LDL cholesterolu oraz trójglicerydów – tłumaczy doradca żywieniowy Joanna Pieczyńska.

W działanie cynamonu powinni uwierzyć seniorzy. Ta superprzyprawa wzmaga bowiem apetyt, ma właściwości przeciwbakteryjne oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób otępiennych, m.in. choroby Alzheimera.

Zieleń na nadciśnienie

Piątkę superfoods zamyka brokuł, będący bogatym źródłem kwasu foliowego i związków o działaniu antyoksydacyjnym, w tym witaminy C, flawonoidów oraz glukozynolanów. Biologicznie aktywne związki występujące w brokułach wykazują działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe oraz przeciwnowotworowe. Im więcej superfoods pojawi się w diecie, tym lepsza żywieniowa profilaktyka chorób przewlekłych. Dlatego tak ważne jest urozmaicanie posiłków.

– Zróżnicowana, „kolorowa” dieta pozwoli nam dostarczyć do organizmu związków o różnorodnej aktywności biologicznej – wyjaśnia doradca żywieniowy Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Na dobry początek warto wykluczyć z diety cukier, fast foody, słodkie napoje i żywność wysoko przetworzoną, w tym szczególnie typu instant.

– Słodycze warto zastąpić suszonymi owocami, domowymi wypiekami lub gorzką czekoladą, która też znajduje się na liście superfoods. Zamiast wędliny ze sklepu, zawierającej w składzie dodatki do żywności, w tym m.in.: wzmacniacze smaku, fosforany i konserwanty, upieczmy schab lub szynkę w domu – doradza dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Pamiętajmy, że dieta powinna być dostosowywana do wieku, stanu fizjologicznego, aktywności fizycznej i oczywiście indywidualnych preferencji. Lista superfoods jest naprawdę długa, warto konsultować z dietetykiem.