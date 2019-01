Przed rozpoczęciem wykonywania makijażu, niezależnie od okazji, na którą go wykonujemy, należy pamiętaj, by odpowiednio nawilżyć cerę. Bez tego żaden makijaż nie będzie udany oraz trwały. Dlatego zacznij od nałożenia kremu nawilżającego, a następnie bazy i podkładu. Dobrze dopasowany oraz trwały podkład to kosmetyk, na którym nie powinnyśmy oszczędzać. Warto mieć w swojej kosmetyczce przynajmniej dwa odcienie na różne pory roku. Podkład nakładaj gąbeczką albo wilgotnym pędzelkiem (to świetny trik stosowany przez wielu makijażystów). W zależności od potrzeby - nałóż korektor, najlepiej w płynie. Jeśli problemy z cera to nie twój problem, zamiast podkładu sięgnij po krem BB. Pierwszy etap makijażu za nami, możemy przejść do kolejnego, w której wybierzesz swój look.

Wypróbuj: L'Orèal Paris Hydra Genius Aloe Water 33,99 zł/70 ml, Garnier Skin Naturals Botanical Cream 18.79 zł/50 ml L'Orèal Paris True Match 67,99 zł/30 ml, Maybelline New York Podkład Affinitone 30,99 zł/30 ml, L'Orèal Paris Infaillible More, Than Concelear 62,99 zł, Garnier Skin Naturals BB Krem nawilżający 5 w 1 19,99 zł/40 ml.

# 1 Efekt Glow w wersji zimowej

Efekt Glow, czyli promienna i zdrowa skóra to trend, który nie traci na atrakcyjności. W wykonaniu zimowym jest jedynie nieco bardziej matowy i delikatny, ale nadal robiący piorunujące wrażenie. W tym modnym, a zarazem naturalnym makijażu bardzo ważne jest ukrycie niedoskonałości, wyrównanie kolorytu oraz podkreślenie policzków. Liczy się naturalność, subtelność oraz zdrowy i świeży wygląd. Do rozświetlenia buzi użyj rozświetlających podkładów, rozświetlaczy i cieni do powiek. Jeśli chcesz dodać odrobinę koloru, użyj szminki w jasnym kolorze lub delikatnie podkreśl oczy eyelinerem.

Wypróbuj: L'Orèal Paris Paletka cieni do powiek Cherry My Cheri, 109,99 zł; L'Orèal Paris Rozświetlacz w kroplach Glow Mon Amour 59,99 zł/15 ml, L'Orèal Paris Szminka Color Riche Shine 65,69 zł, L'Orèal Paris Super Liner Superstar 51,99 zł.

Kosmetyki do zimowego makijażu / Materiały prasowe

# 2 Postaw na idealne brwi

Perfekcyjne brwi od kilku sezonów są wiodącym trendem beauty i już chyba nigdy nie wyjdą z mody! Dobrze wystylizowane świetnie podkreślą urodę oraz nadają spojrzeniu wyrazistości. Nieumiejętnie wykonane, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Brwi wpisujące się w aktualne trendy powinny być wyraźne z mocno zarysowanym łukiem. Podczas malowania brwi, aby ich nie przerysować, trzymaj się ich naturalnej linii. Z pomocą przyjdą produkty z precyzyjnym aplikatorem, które zdecydowanie ułatwią wykonanie makijażu. Na półkach sklepowych dostępnych jest wiele cieni, kredek czy pomad, które pozwolą wypełnić brwi i nadać im ładny kolor oraz kształt.

Wypróbuj: L'Orèal Paris Unbelieva Brow Długotrwały tusz do brwi 69,99 zł , Maybelline New York Total Temptation Brow Definer Kredka do brwi 37,99 zł, L'Orèal Paris Brow Artist Genius Kit 60,99 zł.

# 3 Usta stworzone do pocałunków

Czerwone ust nosimy w tym sezonie od zmierzchu do świtu. To one mają być najważniejsze w makijażu. Wargi pomalowane krwistą czerwienią, którym nie można się oprzeć, powinny być gładkie oraz zadbane. Dlatego przed nałożeniem szminki warto zadbać o ich kondycję. Z pomocą przychodzą peelingi do ust i mocno nawilżające produkty. Dopełnieniem tego typu makijażu są delikatnie podkreślone maskarą rzęsy. Czerwony to nie twój kolor? Zgodnie z trendami modne są także szminki w odcieniach brązu, różu czy nude, zarówno te dające matowe jak i błyszczące wykończenie. Wybór należy do Ciebie!

Wypróbuj: Maybelline New York Lash Sensational 36,99 zł, L'Orèal Paris Unlimited Maskara 68,99 zł, L'Orèal Paris Rouge Signature 65,99 zł L'Orèal Paris Infallible Longwear Lip Liner 39,99 zł, L'Orèal Paris Les Chocolats Matowa Szminka w Płynie 57,99 zł, Maybelline New York Super Stay Matte Ink 34,49 zł.