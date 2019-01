Czy jednym z Twoich postanowień noworocznych jest zmiana podejścia do zakupu i stosowania kosmetyków? A do refleksji tej zmusił Cię widok uginającej się półki w łazience od zbyt dużej liczby produktów do pielęgnacji i makijażu? Sprawdź 5 prostych kroków, dzięki którym już nigdy więcej nie będziesz się musiała o to martwić!

1. Zrób generalne porządki

Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok… Dlatego przeglądając kosmetyki, zastosuj prostą zasadę: w pierwszej kolejności pozbądź się tych, których termin przydatności minął. Tym sposobem już na wstępie będziesz miała około 1/3 produktów mniej. Następnie z pozostawionych kosmetyków wybierz te, których używałaś przez ostatnie pół roku, a te, o których nie pamiętasz na co dzień, przekaż przyjaciółce lub mamie. I jak, kosmetyczka jest już uboższa o połowę produktów? Brawo!

2. Nie kupuj na zapas

Czy zdarza się, że kupujesz podkład, mimo że masz jeszcze w swoich zasobach nieskończoną buteleczkę innego produktu? Do tego zapewne bezpośrednio po zakupie otwierasz nowy egzemplarz, żeby od razu go przetestować na sobie, przez co stare produkty zalegają na dnie szafki. Czy da się temu jakoś zaradzić? Wbrew pozorom jest na to jeden bardzo prosty sposób. Wystarczy, że wstrzymasz się z zakupem do czasu, aż zużyjesz poprzedni kosmetyk. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko zaoszczędzisz miejsce, ale również skorzysta na tym Twój portfel.

3. Stosuj produkty wielofunkcyjne

Jak ograniczyć ilość kosmetyków? Wybierając produkty wielofunkcyjne! W codziennej pielęgnacji sięgaj po szampon z funkcją odżywki lub mleczko pod prysznic z efektem balsamu. Jeśli zaś chodzi o makijaż, przyda Ci się krem BB, który zastępuje bazę pod makijaż, podkład oraz korektor.

4. Ustal miesięczny limit na wydatki

Ubrania i kosmetyki to dwie kategorie zakupowe, które pochłaniają większość Twojego miesięcznego budżetu? Sprytnym rozwiązaniem na oszczędności jest wprowadzenie limitu na zakupy. Jeżeli dokonujesz płatności kartą, sprawdź, jaką sumę przeznaczyłaś na kosmetyki w ostatnim miesiącu, i pomniejsz ją o 25%. Postaraj się nie przekraczać wyznaczonego limitu. Kontrolować wydatki pomoże Ci notowanie poniesionych kosztów np. w smartfonie. Trzymamy kciuki!

5. Do zakupów podchodź z głową

Prześladują Cię plakaty reklamowe w witrynach drogerii z promocjami na kosmetyki, a skrzynkę e-mailową masz wypełnioną po brzegi newsletterami z okazjami ze sklepów online? Niełatwo jest przejść obojętnie wobec kuszących ofert… Jednak podejmij wyzwanie i obiecaj sobie rozsądniej podchodzić do zakupów. Jeśli jesteś ciekawa jakiegoś nowego kosmetyku, to wcześniej sprawdź w drogerii tester albo poproś o próbkę kremu czy perfum, zamiast pochopnie nabywać pełnowymiarowy produkt. Dzięki temu będziesz w stanie ocenić, czy dany preparat lub zapach Ci odpowiada, i unikniesz ewentualnego niepotrzebnego zakupu.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki CD.