Bardziej efektywne spalanie kalorii

Trenując na świeżym powietrzu przy niskiej temperaturze, nasz organizm zużywa więcej energii na utrzymanie stałej ciepłoty ciała. Dzięki temu wykonując te same ćwiczenia, spalamy więcej kalorii i szybciej pozbywamy się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Trening zimą na świeżym powietrzu to najkrótsza droga do wymarzonej figury na wiosnę!

Zwiększenie siły i wytrzymałości

Podczas treningu zimą na świeżym powietrzu, nasze mięśnie muszą wykonać większą pracę by pokonać opór śniegu, a to przyczynia się do zwiększenia siły i wytrzymałości. Dzięki temu zimowy trening na świeżym powietrzu nie tylko będzie bardziej efektywny, ale też zaprocentuje w cieplejszych miesiącach, kiedy to trening na suchym, równym podłożu nie będzie sprawiał nam najmniejszych trudności.

Hartowanie organizmu i wzrost odporności

Zima kojarzy się nam z czasem, kiedy łatwo się przeziębić, a tymczasem regularna aktywność na świeżym powietrzu hartuje organizm i znacznie wzmacnia odporność. Po wysiłku rośnie produkcja białych krwinek, które chronią nasz organizm przed wywołującymi choroby drobnoustrojami.

- Do zimowych ćwiczeń jest nam potrzebna jedynie odrobina motywacji i odpowiedni ubiór. Po około 30 - 45 minutach aktywności fizycznej w organizmie zaczynają wydzielać się endorfiny – hormony szczęścia, niezależnie od tego, czy na dworze jest ciepło, czy zimno będziemy czuli się lepiej. Jedną z możliwości aktywności fizycznej jest Nordic walking sport dla każdego bez względu na wiek, kondycję, czy masę ciała. Takie ćwiczenia można uprawiać wszędzie, niezależnie od pory roku – mówi Marcin Kantorski z serwisu Prezentmarzeń. - Nordic walking to całkowicie bezpieczna dyscyplina, do której praktycznie brak jest przeciwwskazań. Aby zaktywizować leniuchów, można podarować taką aktywność w postaci pierwszej lekcji z instruktorem. Aby trening był efektywny pokaże on jak opanować prawidłową technikę marszu z kijkami, które ułatwiają zachowanie równowagi oraz odciążają stawy i kręgosłup, dzięki czemu nordic walking może uprawiać każdy również kobiety w ciąży i osoby starsze - dodaje.

Lepsze dotlenienie i więcej energii

Każda z komórek naszego ciała potrzebuje tlenu by mogła sprawnie funkcjonować. Zimą, kiedy większość czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, tego tlenu może nam czasem brakować, co zwykle objawia się ospałością, uczuciem ciągłego zmęczenia i zniechęcenia, problemami z pamięcią i koncentracją. Wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu sprawia, że nasz oddech i tętno przyspiesza, w wyniku czego krew krąży szybciej i dostarcza do komórek większą ilość tlenu. Tym samym regularne treningi zapobiegają negatywnym skutkom niedotlenienia oraz sprawiają, że mamy więcej energii i cieszymy się lepszym samopoczuciem.

Zapobieganie niedoborom witaminy D

Witamina D wytwarzana jest w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych i odgrywa ważną rolę w procesie mineralizacji kości. Zimą, kiedy dzień jest krótszy i mniej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, nasz organizm często nie może wytworzyć odpowiedniej dawki witaminy D, co prowadzi do jej niedoboru. Trening na świeżym powietrzu zorganizowany kiedy na zewnątrz jest jeszcze widno, pozwala zapobiegać niedoborom witaminy D.

Trening zimą na świeżym powietrzu przynosi wiele korzyści dla organizmu, a co więcej jest też źródłem ogromnej satysfakcji. Warto pokonać pokusę pozostania w kapciach przed telewizorem by zaznać tego niezwykłego uczucia i móc na własnym ciele doświadczyć dobrodziejstw zimowego treningu na świeżym powietrzu.