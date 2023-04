Niezastąpiona biała koszula. TAK się ją teraz nosi. STYLIZACJE

1/3 Biała koszula i czarne szorty to uniwersalne połączenie, które stanowi doskonałą bazę w stylizacji. W zależności od wizji oraz potrzeb możemy do niej dobrać praktycznie każdy dodatek. Aby nadać naszej stylizacji rockowego charakteru możemy dopełnić ją długimi kozakami, skórzaną mini torebką, srebrną biżuterią oraz dużymi czarnymi okularami, a cały look uzupełnić czerwonymi ustami oraz fryzurą typu sleek bun.