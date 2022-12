STYLIZACJE z małą czarną - 7 propozycji nie tylko na sylwestra!

Znana w branży mody "mała czarna" kiedyś zarezerwowana na wielkie wyjścia, dziś chętnie wybierana jest przez kobiety, by stworzyć codzienny look. To model sukienki, który łatwo uzupełnisz dodatkami - oryginalne buty, błyszczący zegarek, zmysłowa bielizna czy nietuzinkowa biżuteria. Taliowana, oversize z paskiem w talii lub prosta z ażurowymi rękawami - sprawdź propozycje z nowych kolekcji marek odzieżowych.

1/8 STYLIZACJE z małą czarną następna