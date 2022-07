Romantyzm i swoboda? TE letnie ubrania je zapewnią

Lato w tym sezonie bez wątpienia należy do dynamicznych, kwiatowych motywów oraz delikatnych haftów. Modne są zarówno odcienie pastelowe, jak i odważne połączenia kolorystyczne. Zwiewne sukienki zakończone falbanami czy tuniki i kombinezony z lejących materiałów to najlepszy wybór na upalne lato. W takiej stylizacji możesz wyglądać delikatnie i romantycznie, a jednocześnie czuć się w pełni swobodnie. Właśnie takie propozycje znalazły się w letniej kolekcji polskiej marki by Insomnia. Dominują w niej delikatne zdobienia, kwiatowe motywy, dużo zwiewnych materiałów i przede wszystkim wygodne kroje zapewniające pełen komfort noszenia. Zobaczcie zdjęcia z sesji promującej kolekcję.

