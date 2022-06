Jennifer Lopez odebrała filmową nagrodę MTV za całokształt twórczości w miniony weekend, ale echa jej występu na gali jeszcze nie ucichły. Komentowane jest nie tylko jej przemówienie, w którym podziękowała za to, że piętrzono przed nią przeszkody - uznaje, że dzięki temu miała motywację do nieustannego rozwoju - ale także stylizację, w której wystąpiła. Pojawiły się już głosy, że ten strój to manifest i symbol silnej i pięknej kobiety, która potrafi sprawić, że dojrzałość jest wyjątkowym atutem. Zobaczcie niesamowitą Jennifer.

