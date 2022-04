Jak mgiełka: STYLIZACJE z tiulową spódnicą

Inspirowane stylem baletnic tiulowe spódnice od jakiegoś czasu nie wychodzą z mody. Która z nas nie pamięta słynnych stylizacji Carrie Bradshaw, która nosiła te efektowne spódnice przechadzając się po zatłoczonych ulicach Nowego Jorku? Dziś nosimy tiul nie tylko na wieczorne imprezy czy śluby, ale na co dzień. Łączymy go z t-shirtami, swetrami i, co najciekawsze, ze sportowymi butami. Tak naprawdę ten rodzaj spódnicy doskonale wygląda też z kowbojkami, botkami czy balerinami. W zestawieniu z sandałkami czy szpilkami tworzy świetną opcję na wieczór czy wesele, kiedy nie mamy ochoty zakładać sukienki. Tej wiosny tiulowa spódnica to must have każdej fashionistki.

1/4 Tiulowe spódnice - STYLIZACJE następna