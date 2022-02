Into the Wild - sposób na wiosnę z pazurem!

Zwierzęce wzory to jeden z głównych trendów od kilku sezonów. Niezależnie od pory roku i okazji kobiety uwielbiają ten print. Dobrze wiedzą o tym projektanci marki Mohito, którzy po raz kolejny postawili na "dzikie" akcenty w nowych propozycjach. W kolekcji Into the Wild nie brakuje cętek, ale także zebry w odmienionym wydaniu – w odcieniach beżu i żółci.

Są tu też ubrania wykonane z imitacji skóry, która dodaje każdej ze stylizacji charakteru. Ważnym elementem są dodatki, które dopełniają i urozmaicają każdy look. Klasyczne botki na szpilce oraz torebka w stylowym kolorze very peri to must have nadchodzącego sezonu. Zobaczcie zdjęcia promujące nowe propozycje marki.

