Bo kobieta jest... zmianą. TA kampania skutecznie przyciąga wzrok

„Kobieta nie tyle podąża za zmianą, co samą ją kreuje, jest zmianą" - to hasło przewodnie nowej kampanii wizerunkowej marki Spadiora. Słynne już apaszki pokazane są w ruchu, metaforycznym manifeście kobiecości. One, podobnie jak kobiety, kochają ruch. Wiatr dodaje im siły i pozwala jeszcze piękniej opowiedzieć historie zamknięte w kawałku jedwabiu.Twarzą kampanii jest aktorka młodego pokolenia Mila Jankowska („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” „Rojst ‘97”). Po godzinach eteryczna, lecz emanująca siłą joginka. Wybór modelki? Zdecydowanie nieprzypadkowy! Wystarczy spojrzeć na zdjęcia.

1 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe 2 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe 3 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe 4 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe Reklama 5 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe 6 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe 7 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe 8 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe 9 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe Reklama 10 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe 11 Kampania wizerunkowa Spadiora Materiały prasowe