Małgorzata Kożuchowska twarzą sklepu internetowego z odzieżą

Styl, kobieca siła i pozytywna energia – przedstawiciele marki bonprix informują, że aktorka uosabia wszystko to, co inspiruje ich działania. Zdjęcia do kampanii z Kożuchowską w roli głównej wykonała Gosia Turczyńska, a hasło przewodnie kampanii to "Styl od zawsze...". Zobaczcie, jak znana aktorka wypadła na fotografiach.

Małgorzata Kożuchowska w kampanii wizerunkowej bonprix wiosna/lato 2021 Materiały prasowe