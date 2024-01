Pod koniec 2023 roku platforma sprzedażowa Depop przygotowała analizę trendów na 2024 rok. Analitycy zgromadzili informacje o milionach użytkowników z całego świata, które pomogły im przygotować raport na temat najświeższych trendów. Dowiedzcie się, co będzie modne w 2024 roku.

Reklama

Trendy 2024 - "leniwy luksus"

"Lazy Luxe", bo tak ten trend określono w raporcie Depop, to połączenie wygody z ponadczasowym stylem. Tutaj ważny jest komfort, ale w bardziej ekskluzywnym wydaniu. Według analityków Depop marki, które zaliczają się do tej kategorii to: The Row, COS, UGG oraz Skims.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Trendy 2024 - "balletcore"

Balletcore to kolejny trend 2024 roku, który wyróżnili analitycy portalu Depop. Ten trend to głównie dziewczęce baleriny, mini spódnice czy kokardki we włosach. Tutaj pojawiają się również kobiece dodatki oraz delikatne akcesoria, które mogą świetnie prezentować się z ponadczasową bazą, jak np. skórzaną ramoneską czy beżowym trenczem.

Trwa ładowanie wpisu

Trendy 2024 - moda prosto z uniwerku

"Sleaze Academia" to kolejny trend, który ma podbić 2024 rok. W raporcie Depop czytamy, że tutaj chodzi o połączenie mody z prosto z uniwerka oraz tej w stylu rock'n'roll. Uczniowskie mundurki nie wyglądają tutaj tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Królują srebrne zamki, guziki i spódniczki mini. W tym roku kolekcje w tym stylu wypuściły między innymi takie marki jak Gap, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger czy Coach.