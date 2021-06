Łysienie menopauzalne jest przykrym doświadczeniem, niestety wynikającym z naturalnego procesu starzenia się organizmu. Dość często u kobiet w okresie menopauzalnym lub pomenopauzalnym dochodzi do przerzedzenia się włosów, u większości na szczycie głowy. Ponadto wiele kobiet traci włosy w okolicy czołowej, ale z zachowaniem linii brzegowej.

- Taki schemat utraty włosów nazywamy typem żeńskiego łysienia hormonalnego. Innym typem łysienia jest łysienie włókniejące czołowe, które częściej pojawia się od 2 do 12 lat po okresie menopauzy. Najczęściej jest to jeden z rodzajów łysienia o charakterze bliznowaciejącym, bez możliwości cofnięcia się zmiany. Pośrednio można jeszcze zaliczyć łysienia z tytułu schorzeń układowych, które często pojawiają się wraz z menopauzą – tłumaczy Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Jak wzmacniać włosy w okresie menopauzy?

Wzmacniać włosy możemy, zmieniając nawyki żywieniowe i styl życia. Niestety w okresie menopauzy wiele kobiet przybiera na wadze, w wyniku zmian hormonalnych zachodzących w organizmie. Aby walczyć z wagą, panie zaczynają stosować drastyczne diety, które odbijają się dodatkowo na kondycji ich włosów. Ważna jest więc weryfikacja swojej diety i włączenie do niej składników, mających pozytywny wpływ na włosy. Warto, aby nasze menu zawierało białko, które znajdziemy na przykład w mleku i jego przetworach, chude mięso, ryby czy jajka. Włosy wzmocnią także witaminy z grupy B, które mają produkty zbożowe, rośliny strączkowe, żelazo zawarte na przykład w wątróbce, ciemnozielonych warzywach, jak również witaminy z grupy E oraz kwasy omega 3, występujące m.in. w rybach, owocach morza czy w migdałach.

Oprócz diety, ważne znaczenie dla kondycji włosów ma sam styl życia. Powinniśmy starać się redukować stres, wpływający na nadmierne wypadanie włosów, stosować odpowiednią ilość snu, potrzebną na regenerację organizmu oraz zadbać o aktywność fizyczną. Znaczenie ma także prawidłowa pielęgnacja skóry głowy i włosów oraz właściwe dobieranie kosmetyków.

- W składzie kosmetyków należy przede wszystkim szukać składników nawilżających, ale nienatłuszczających. W okresie menopauzy skóra głowy staje się odwodniona, mniej elastyczna i mniej jędrna. Warto zacząć stosować kosmetyki do skóry głowy, na przykład maski z olejkiem jojoba, z olejem z baobabu, z pantenolem czy kawiorem. Warto wspomnieć o stosowaniu preparatów w ampułkach lub lotionów bogatych w swoim składzie w fitoestrogeny, które stymulują mieszek włosowy do produkcji nowych włosów. Fitoestrogeny występują np. w ekstrakcie z kończyny, który to możemy znaleźć w składach kosmetyków trychologicznych. To właśnie fitoestrogeny – wyjaśnia Anna Mackojć.

Pomocne mogą się także okazać masaże skóry głowy, które poprawiają ukrwienie, odżywienie i dotlenienie mieszków włosowych. Są ważnym elementem zabiegów realizowanych na przykład w gabinecie trychologicznym, gdyż wzmacniają wchłanianie zastosowanych preparatów poprzez poprawę mikrocyrkulacji w kapilarkach oplatających mieszek włosowy.Wykonany prawidłowo masaż skóry głowy, regularnie wykonywany także w zaciszu domowym, może pozytywnie wpływać na poprawę wyglądu i kondycji włosów.

Nadmierne wypadanie włosów, skutkuje u wielu kobiet obniżeniem samooceny i spadkiem nastroju. Bez wątpienia włosy są ważnym atrybutem kobiecości, więc łysienie zmniejsza poczucie atrakcyjności fizycznej i wiąże się z utratą pewności siebie. U kobiet, które zauważają u siebie oznaki łysienia, często pojawia się efekt poczucia bezradności i smutku, co rzutuje na samoocenę. Łysienie menopauzalne może być przyczyną wypadania włosów, ale niekoniecznie główną, dlatego ważne znaczenie ma konsultacja trychologiczna. Odpowiednia diagnoza i szybkie działanie mogą bowiem w znacznym stopniu zahamować, a czasami cofnąć proces wypadania włosów. Czekając zbyt długo ze zwróceniem się po specjalistyczną pomoc, możemy narazić się na trwałą utratę włosów. Kondycja włosów odzwierciedla stan zdrowia, ale także dużo mówi o sposobie odżywiania, a nawet stylu życia. Problemy skóry głowy i wypadanie włosów mogą być sygnałem, że coś niepokojącego dzieje się wewnątrz naszego organizmu, dlatego warto je skonsultować ze specjalistą.