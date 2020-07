Kiedy klientki słyszą o spotkaniu z projektantem, to trochę je to odstrasza – mówi Lana Nguyen. Dlaczego więc warto zamówić sukienkę szytą na miarę? Na co trzeba się nastawić podczas spotkania w pracowni?

Projektantka rozwiała wszystkie wątpliwości. Z jej rad i umiejętności skorzystała też Lara Gessler, która na początku roku szykowała się na wesele koleżanki. Jaką suknię wybrała? Cukiernik opowiedziała też o tym jak teraz wyglądają polskie wesela. Reklama Po serii tych przaśnych szukamy nowoczesnych rozwiązań. Odeszliśmy od tortów sztucznych i barwionych. Nadal trwa fala naked cake’ów - zdradziła. Lara spodziewa się teraz swojego pierwszego dziecka