Marka Monki w oryginalny sposób zaprezentowała nową kolekcję swojej bielizny. Trzy modelki: Edie,Isabelle i Lotty same zrobiły sobie zdjęcia we własnych domach. Zgodnie z obowiązującą w firmie zasadą pracy #nofilter i pokazywania prawdziwych ciał, te fotografie również są zrobione w ten sposób. Co nie mniej ważne, modelki opowiedziały też o akceptacji własnego ciała oraz o tym, jak pielęgnować ciałopozytywność. Zobaczcie je w akcji!

