Kolekcja kapsułowa White Marc O'Polo to swoisty kontrast do sezonu charakteryzującego się bogactwem kolorów oraz wzorów. Minimalistyczne ubrania w skandynawski stylu są ponadczasowe i nowoczesne. Wśród tkanin dominuje len. Znajdziemy tutaj bluzy z krótkim rękawem czy kapturem oraz kobiecą sukienkę do ziemi. Ta prostota robi naprawdę dobre wrażenie. zobaczcie.

