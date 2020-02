Okrzyknięta przez media sobowtórem Anji Rubik – Devon Windsor ma wszelkie zadatki do tego, by zostać ikoną stylu. Jak na aniołka Victoria Secret przystało, Devon może poszczycić się imponującymi warunkami fizycznymi, które potrafi podkreślić swoimi stylizacjami. Łatwo zauważyć, że lubi proste czasem minimalistyczne zestawy i klasyczną paletę kolorów.Jest to często stosowany trik przez modelki: wiedzą, że proste ubrania najlepiej wydobędą urodę, nie przytłaczając jej. Trzeba przyznać, że to działanie warte naśladowania.

