Które z dzieci nie zna Anny, Elsy, Mulan czy innych wspaniałych bohaterek współczesnych bajek. To nie tylko klasyczna rozrywka, ale też wartościowa lekcja dla małych i dużych widzów. Czego możemy się od nich nauczyć?

Merida Waleczna – zawsze bądź sobą

Taki to los księżniczek, że rodzice często mają ambitne plany związane z ich przyszłością. Księżniczki powinny się też zachowywać w ściśle określony, księżniczkowy sposób. I oczywiście wyjść za mąż, za kogokolwiek postanowią rodzice. Ale nie z Meridą takie numery! Bohaterka pokazuje, że jej plany sięgają dalej, niż tylko wyjście za mąż. Choć jej droga nie jest łatwa i musi się wykazać nie lada uporem i odwagą: stawia na swoim. Przy okazji mamy okazję obejrzeć jak dojrzewa miłość i wzajemne zrozumienie matki i córki. Kobiety w tej bajce pokazują nam, że mimo różnicy w planach warto się dogadywać i stawiać na miłość.

Jaśmina z "Alladyna" – dobrze jest podejmować własne decyzje

Ta para pokazuje nam, że warto dobrze się poznać, a chemia między dwojgiem bohaterów może się rozwijać stopniowo. To miła odmiana po wszystkich opowieściach z miłością od pierwszego wejrzenia. Jaśmina pokazała nam jak podjąć własną decyzję, mimo że musiała przeciwstawić się woli swojego ojca. Jednak nie chciała być po prostu ładnym trofeum. Wybrała siebie.

Moana - ufaj swojej intuicji

Chociaż wszystkie racjonalne argumenty wskazywały na coś innego, Moana postanowiła zaufać wewnętrznemu głosowi. Ruszyła niebezpieczną ścieżką, musiała pokonać nie tylko własny strach i przestrogi bliskich, ale też kolejne przygody. Słuchanie intuicji jednak się opłaciło i przyniosło ratunek jej ukochanej wyspie. To cenna lekcja tego, że czasami ta trudniejsza droga, jest tą lepszą.

Anna (z Krainy Lodu) – to czego szukasz możesz znaleźć zupełnie gdzie indziej

Anna jak to klasyczna księżniczka chciała się po prostu zakochać i wyjść za mąż. Do tego stopnia, że wbrew zdrowemu rozsądkowi zakochała się w pierwszym mężczyźnie, który wykazał zainteresowanie jej osobą. To już pierwsza lekcja dla każdego dziecka. Trzeba kogoś dobrze poznać, zanim zwiąże się z nim na stałe. W końcu Anna znajduje miłość, ale zupełnie w innej osobie, niż się spodziewała. Warto jednak było czekać i dobrze kogoś poznać.

Anna i Elza – siostrzana miłość też jest ważna

Przywykliśmy oglądać historie o miłości. Tymczasem bohaterki pokazują nam, jak ważna jest też inna miłość: dwóch sióstr. I że o tę miłość też warto walczyć i rozwiązywać konflikty. I choć siostry mogą być diametralnie różne, na koniec potrafią się dogadać i znaleźć dla siebie miejsce.

Mulan – każdy może nas zaskoczyć i się rozwinąć

Nikt nie spodziewał się, że Mulan zastąpi swojego ojca na polu bitwy. W końcu dorastając nie spełniała jego oczekiwań. Ale nie dajmy się zwieść. Czasami potrzeba czasu, żeby ktoś pokazał pełnię swoich możliwości. Warto dawać innym szansę.