Metod łagodzenia bólu porodowego jest wiele. Najskuteczniejsze są te farmakologiczne, jednak najbezpieczniejsze dla matki i dziecka, to te niefarmakologiczne. Rodząca kobieta ma do dyspozycji coraz więcej opcji. Wśród nich znajduje się również nowość, która do Polski przywędrowała z Francji. Czym jest gwizdek porodowy?