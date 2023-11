Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje, by karmić dziecko piersią minimum dwa lata. Jest to czas, w którym może się wydarzyć naprawdę wiele i trudno, żeby kobieta nie podejmowała leczenia lub nie wykonywała badań profilaktycznych. Które są bezpieczne dla dziecka?

Reklama

Karmienie piersią a badania radiologiczne

Badanie radiologiczne w dawce diagnostycznej nie jest przeciwskazaniem do kontynuowania karmienia piersią. Mammografia jest badaniem bezpiecznym i nie ma wpływu na laktację. Dobrze, by mama przed badaniem maksymalnie odciągnęła mleko z piersi, zmniejszając w ten sposób własny dyskomfort i zwiększając wartość diagnostyczną badania.

Reklama

Karmienie piersią a USG piersi

Zaleca się wykonywanie badania ultrasonograficznego piersi przynajmniej raz w roku. Jest to szybki i bezpieczny sposób profilaktyki i diagnostyki zachorowania na raka piersi. Kobieta nie musi odciągać mleka i może karmić bezpośrednio po badaniu. Do wykonania badania warto wybrać doświadczoną osobę, ponieważ obraz mlecznej piersi może być trudniejszy do interpretacji.

Karmienie piersią a podanie kontrastu podczas badania radiologicznego

Reklama

Podawanie środków kontrastujących podczas badania radiologicznego nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią. Stosuje się różne preparaty do obrazowania różnych narządów. Wszystkie jednak są uznane za bezpieczne dla kobiet w czasie laktacji.

Karmienie piersią a tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa, nawet z ewentualnym podaniem środka kontrastującego nie stanowi przeszkody w karmieniu piersią. Jest to badanie, które mimo większej dawki promieniowania rentgenowskiego, można wykonać karmiąc piersią.

Karmienie piersią a rezonans magnetyczny

I to badanie można wykonywać karmiąc piersią. Preparaty stosowane do wykonania badania są bardzo szybko wydalane przez nerki a do mleka dostają się w skrajnie małej ilości. Dodatkowo nie są wchłaniane przez przewód pokarmowy dziecka.

Karmienie piersią a znieczulenie dentystyczne

Karmienie piersią nie jest powodem do tego, by przesuwać zabiegi lub nie wykonywać badania. Można przyjmować znieczulenie dentystyczne i nie wpływa ono w żaden sposób na laktację. Można też przyjmować leki łagodzące ból po zabiegach, skonsultuj jednak jakie ze swoim lekarzem.