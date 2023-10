Reklama

Małgorzata Kożuchowska jest uważana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Często internautki czerpią inspirację z jej stylizacji i zadają aktorce pytania w komentarzach dotyczące konkretnych elementów jej garderoby. Celebrytka utrzymuje bliskie relacje z wieloma czołowymi projektantami, którzy chętnie ubierają ją na różne wieczorne wydarzenia. W niedzielne popołudnie, podczas Marszu Miliona Serc, wiele znanych osobistości zdecydowało się wziąć udział w tym wydarzeniu. Jednak Małgorzata Kożuchowska postanowiła spędzić ten dzień w gronie swoich znajomych na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Tam miała miejsce prestiżowa impreza, jaką jest Wielka Warszawska, będąca jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu wyścigowego. W tym dniu Małgorzata Kożuchowska postawiła na elegancję, wybierając mocny kolor. Jej dopasowana sukienka doskonale komponowała się zarówno z jej karnacją, jak i blond włosami.

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w pomarańczowej stylizacji

Takie wydarzenie wymagało utrzymania wysokiego poziomu elegancji i zachowania klasy w doborze stroju. Małgorzata Kożuchowska na tę okazję wybrała pomarańczową kreację, która idealnie pasowała do jej sylwetki. Sukienka miała bufiaste rękawy oraz pasek w tym samym odcieniu. Aktorka dobrała do niej gustowny fascynator w tym samym kolorze, co podkreśliło charakter imprezy. Uzupełniła swoją stylizację beżowymi butami na obcasie.